Singlowy numer "If You Dare" to zapowiedź pierwszego albumu fińskiego kwartetu, który ma trafić na rynek w pierwszej połowie bieżącego roku. Jego wydaniem zajmie się Nuclear Blast Records, potentat metalowej fonografii z Niemiec, z którym Crownshift podpisali niedawno stosowne dokumenty.

Jak przekonuje wydawca, twórczość Crownshift, choć osadzona w melodyjnym death metalu na fińską modłę, ma do zaoferowania znacznie więcej.



"Ich muzyka jest, rzecz jasna, zakorzeniona w charakterystycznym stylu melodyjnego fińskiego death metalu, Crownshift wzbogaca go jednak o swoje uwielbienie dla Devina Townsenda, zarówno z wściekłego okresu Strapping Young Lad, jak i jego progresywnego oblicza, łącząc to z ponadczasowym, acz nowoczesnym ciężarem metalcore'u i zespołów takich jak Killswitch Engage" - eklektyczny styl swoich nowych podopiecznych precyzuje wytwórnia z Donzdorfu.

Reklama

Crownshift - nowa metalowa supergrupa

Wyjaśnijmy, że Crownshift tworzą znany dotychczas z grupy MyGrain wokalista Tommy Tuovinen; kojarzony z Finntroll perkusista Heikki Saari; basista Jukka Koskinen, członek Nightwish i Wintersun; oraz szwedzki gitarzysta Daniel Freyberg, który w ostatnich latach grał w Children Of Bodom i Bodom After Mindnight. Trzej ostatni udzielali się wspólnie w formacji Norther, która zakończyła działalność w 2012 roku.



Do singla "If You Dare" Crownshift nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo CROWNSHIFT - If You Dare (OFFICIAL MUSIC VIDEO)