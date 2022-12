Crown Of Madness: Nowa EP-ka "Elemental Binding" gotowa

"Elemental Binding" to druga - po "The Void" z marca tego roku - EP-ka Crown Of Madness, przygotowująca grunt pod wydanie pierwszego dużego albumu duetu z Kolumbii Brytyjskiej. Materiał poddano masteringowi pod okiem Stu McKillopa.



"Immortal Eyes", "A Wrenching Nostalgia", "Roots, Limbs And Sky" i "Vile Sun" - to kompozycje, które usłyszymy na nowej EP-ce Crown Of Madness.



Dodajmy, że kanadyjski duet tworzą gitarzysta Connor Gordon oraz grająca na gitarze wokalistka Sunshine Schneider; oboje udzielają się także w formacji Arboreal spod znaku symfonicznego, melodyjnego death metalu. W numerze "Immortal Eyes" wystąpił gościnnie Matthew Pancoust, gitarzysta Truent.

EP-ka "Elemental Binding" ujrzy światło dzienne 23 lutego 2023 roku sumptem zespołu.

Premierowego utworu "Immortal Eyes" Crown Of Madness możecie posłuchać poniżej: