Ariana Grande wcieli się w rolę Audrey Hepburn? Postawiła jeden warunek

Piosenkarka Ariana Grande zaczynała jako aktorka. Oglądać mogliśmy ją w produkcjach Nickelodeon takich jak "Victoria znaczy zwycięstwo" czy "Sam i Cat". W 2013 roku ukazał się jej debiutancki album "Yours Truly", który trafił na pierwsze miejsce listy Billboard 200. Piosenkarka od czasu do czasu pojawiała się jeszcze w filmach, ale to muzyka była priorytetem. Jej występ w filmie "Wicked" wzbudził spore zainteresowanie, ale także pytania, czy artystka poradzi sobie w takiej roli. Po premierze filmu, krytycy zgodzili się, że Ariana spisała się na medal. Pojawiają się nawet spekulacje, że może otrzymać nominację do Oscara w kategorii "Najlepsza aktora drugoplanowa". Przy okazji gali National Board of Review wokalistka zapytana była o kolejną potencjalną rolę.