Margaretto popularna piosenkarka, znana z wielkich popowych hitów, takich jak "Cool Me Down", "Thank You Very Much" czy "Miłego lata". Telewizyjnej publiczności dała się poznać także jako trenerka "The Voice of Poland" - zasiadała na obrotowym fotelu sześć lat temu. Pomimo iż pracuje i spełnia się na polskim rynku muzycznym, to niedawno wyznała, że okres jesienno-zimowy spędza poza krajem. Gwiazda wyprowadziła się, wraz ze swoim ukochanym, do Hiszpanii!