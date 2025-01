Krystian Ochmanto polski wokalista, który zyskał popularność dzięki zwycięstwu w 11. edycji talent-show TVP "The Voice of Poland" oraz udziałowi wKonkursie Piosenki Eurowizji. Okazuje się, że gwiazdor w przeszłości zdobywał doświadczenie muzyczne na scenach musicalowych. Ma ogromny sentyment do tego rodzaju sztuk, zwłaszcza amerykańskich. Nie ukrywa, że chętnie powróciłby na teatralną scenę.