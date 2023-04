Crown Magnetar z płytą "Everything Bleeds". Kiedy premiera?

Drugą płytę muzyków z Colorado Springs opublikuje kalifornijska Unique Leader Records. Album "Everything Bleeds" trafi na rynek 14 lipca.

"The Codex Of Flesh", debiutancki longplay Crown Magnetar, miał swą premierę w 2021 roku sumptem zespołu. W 2022 roku grupa wypuściła EP-kę "Alone In Death", już w barwach Unique Leader Records.

Nowy materiał Crown Magnetar pilotuje utwór "The Level Beneath". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Crown Magnetar - The Level Beneath (Official Video)

Crown Magnetar - szczegóły albumu "Everything Bleeds" (tracklista):

1. "Nail Funeral"

2. "Hex Ov Hate"

3. "The Level Beneath"

4. "Everything Bleeds"

5. "Unholy Neck Stab"

6. "Only The Spine Remains"

7. "The Killing Stone"

8. "Dead Season"

9. "Despised From Seed"

10. "Prismatic Tomb".