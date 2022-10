Cormac Roth nie żyje. Syn Tima Rotha miał zaledwie 25 lat

O śmierci Cormaca Rotha poinformował serwis Variety. Rodzina potwierdziła tragiczne wieści w specjalnym oświadczeniu.

"Był elektryczną kulą energii, jego duch wypełniony był ciepłem i dobrocią. Łagodna dusza, która przyniosła tyle szczęścia i nadziei otaczającym go ludziom. Smutek pojawia się falami, podobnie jak śmiech i łzy, kiedy myślimy o naszym pięknym chłopcu, który miał 25 lat i 10 miesięcy" - czytamy.

Kim był Cormac Roth?

Cormac Roth, prywatnie syn Tima Rotha aktora znanego m.in. z filmów "4 Pokoje", "Wściekłe Psy" oraz "Niesamowity Hulk", ukończył Bennington College i był utalentowanym gitarzystą, kompozytorem i producentem.

Na koncie miał EP-kę "Cormac" i wydany w 2018 roku album "Python".



W listopadzie 2021 roku na Instagramie Cormac ujawnił, że zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór zarodkowy w trzecim stadium.

"Zabrał mi połowę słuchu, 27 kilogramów wagi, moją pewność siebie, ale będę kontynuował walkę dopóki nie dowiem się, jak go we mnie zabić" - pisał.

"To nie odebrało mi woli przetrwania ani miłości do tworzenia muzyki. Jeszcze mnie nie powaliło" - komentował i zachęcał wszystkich do regularnych badań. "Kochajcie wszystkich i upewnijcie się, że róbcie to, co kochacie" - dodał.