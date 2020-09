Córka Pawła Mąciwody (Scorpions) w "Top Model": Jak wygląda Maria Stańczyk-Mąciwoda?

Spore zaskoczenie przeżyli widzowie "Top Model". W ostatnim odcinku castingowym przed jurorami pojawiła się Maria Stańczyk-Mąciwoda, a po chwili na wybiegu pokazał się jej ojciec Paweł Mąciwoda, polski basista grupy Scorpions.

Paweł Mąciwoda od 2004 r. jest basistą grupy Scorpions /Mariano Regidor/Redferns /Getty Images

Oceniająca uczestników Joanna Krupa zapytała, czy ojciec Marii Stańczyk-Mąciwody może się pokazać. Okazało się, że 53-letni Paweł Mąciwoda był ze swoją córką za kulisami, zaskakując tym samym jurorów "Top Model".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL

Zakochana w muzyce 23-letnia Maria uzyskała akceptację jurorów, jednak nie znalazła się w gronie zakwalifikowanych do dalszego etapu show TVN.

Krupa - fanka grupy Scorpions - od basisty dowiedziała się, że zespół pracuje nad nową płytą. Już wcześniej z zapowiedzi muzyków niemieckiej rockowej formacji dowiedzieliśmy się, że album prawdopodobnie pojawi się w 2021 r. i będzie to pierwszy od 10 lat album z nowymi piosenkami, a nie ponownie odgrzanymi utworami sprzed lat.

"Jestem tatą szczęśliwym i spełnionym i odpowiedzialnym. Moje dzieci Łukasz i Marysia są moimi iskierkami. Nadają sens mojemu życiu. (...) Ulepiłem te dzieci i miałem wpływ na to, kim teraz są. One po prostu codziennie dbają o mnie" - podkreśla Paweł Mąciwoda, który wspólnie muzykuje z córką.

Wideo Maria & Paweł Mąciwoda - SAD 432Hz [acoustic from Instagram LIVE]

Maria Mąciwoda zaczyna stawiać pierwsze muzyczne kroki - wzięła udział w m.in. akcji Hot16 Challenge 2.

Wideo MARIA #Hot16Challenge2 (prod. Maria & Paweł Maciwoda)

Na czele formacji z Hanoweru stoją wokalista Klaus Meine oraz gitarzyści Rudolf Schenker i Matthias Jabs. Sekcję rytmiczną tworzą Polak Paweł "Baby" Mąciwoda (basista w zespole występuje od 2004 r.) oraz szwedzki perkusista Mikkey Dee (wieloletni muzyk Motorhead oficjalnie zastąpił Jamesa Kottaka w połowie września 2016 roku).

Grupa ma na koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt i takie rockowe przeboje, jak m.in. "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You", "Holiday", "The Zoo", "No One Like You", "Big City Nights" i "Send Me An Angel".