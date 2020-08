Scorpions świętują 30-lecie "Wind of Change": Ballada, która zmieniła świat

3 października do sprzedaży trafi zaledwie 2020 egzemplarzy limitowanego deluxe boxu "Wind of Change: The Iconic Song" grupy Scorpions.

Klaus Meine (Scorpions) podczas Moscow Music Peace Festival w 1989 roku /Koh Hasebe/Shinko Music /Getty Images

Grupa Scorpions świętuje w tym roku 30. rocznicę wydania stworzonej przez wokalistę Klausa Meine ballady "Wind of Change".

Piosenka z charakterystycznym gwizdaniem stała się ścieżką dźwiękową upadku Muru Berlińskiego i upadku Żelaznej Kurtyny. Inspiracją do napisania tego utworu była wizyta niemieckiego zespołu na moskiewskim festiwalu Music Peace Festival w 1989 roku. "Winds of Change" ucieleśnia uczucie nadziei, optymizm i perspektywę lepszego jutra.

"Kiedy weszliśmy na scenę stadionu im. Lenina i rozpoczęliśmy nasz koncert od utworu 'Blackout', wszyscy żołnierze Armii Czerwonej, którzy służyli tam jako ochroniarze podrzucili swoje czapki i kurtki w górę i przyłączyli się do publiczności. Świat zmieniał się na naszych oczach... to było niesamowite doświadczenie!" - wspomina teraz Klaus Meine.

Box set, którego opakowanie przypomina cegłę, zawiera 84-stronicową książeczkę w twardej oprawie napisaną przez Dr. Edgara Klüsenera, byłego redaktora naczelnego "Metal Hammera" i bliskiego powiernika zespołu. Na tę okazję Klüsener zrobił specjalny wywiad z Klausem Meine oraz opisał powstanie utworu i wpływ jaki miała ta piosenka.

Ponadto wydawnictwo zawiera wiele archiwalnych i do tej pory niepublikowanych zdjęć, których autorem jest fotograf zespołu - Didi Zill, a także fotografie z prywatnego archiwum Klausa Meine. Ciekawostką dla kolekcjonerów będzie też rękopis wokalisty ze słowami piosenki.

Poza książeczką, w box secie znaleźć będzie można nutowy zapis aranżacji wokalnych i fortepianowych "Wind of Change". Będzie tam także 5 wersji utworu na CD lub 12 calowym winylu: wersja oryginalna z albumu, wersja nagrana z Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej, wersje po rosyjsku i hiszpańsku oraz niepublikowana wersja demo Klausa Meine. W samym sercu box setu będzie ręcznie zdobiony unikalny kawałek Muru Berlińskiego, z czerwoną gwiazdą "Wind of Change" i ręcznie pisanym przez Klausa Meine tekstem "Wind of Change".

"W czasach wirusa COVID-19, a jednocześnie w czasach tych wszystkich teorii spiskowych, 'Wind of Change' jest niczym objęcie starego przyjaciela z czasów, gdy nadzieja na pokój na świecie spełniła się. Marzenie o pokoju żyje w tej piosence" - mówi Klaus Meine.



13 sierpnia 2020 roku - 59 lat od zbudowania Muru Berlińskiego i 31 lat od Moscow Music Peace Festival w 1989 roku - ruszyła przedsprzedaż box setu. Z kolei dzień premiery - 3 października - to 30. rocznica zjednoczenia Niemiec.

Zespół Scorpions przez ostatnią dekadę wydawał płyty zawierające wyłącznie utwory archiwalne. Ostatni album z nowymi utworami, "Sting in the Tail", miał premierę 19 marca 2010 roku. Pod koniec kwietnia grupa wypuściła nową piosenkę pod tytułem "Sign of Hope".

Przypomnijmy, że w składzie międzynarodowego obecnie zespołu są polski basista Paweł Mąciwoda i szwedzki perkusista Mikkey Dee, wieloletni muzyk Motörhead. Trzon ekipy z Hanoweru tworzą Klaus Meine oraz gitarzyści Rudolf Schenker i Matthias Jabs.