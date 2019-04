Scorpions: 35 lat płyty "Love at First Sting"

Pod koniec marca minęło 35 lat od premiery płyty "Love at First Sting", jednego z najważniejszych wydawnictw w bogatym dorobku niemieckiej grupy Scorpions. To z tego albumu pochodzą grane po dziś przeboje "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" i "Big City Nights".

Scorpions w 1983 r. /Aaron Rapoport/Corbis /Getty Images

Z początkiem lat 80. zespół Scorpions zaczął pisać piosenki bardziej przebojowe, odchodząc od metalowego brzmienia z wcześniej dekady. Efektem był dziewiąty album zatytułowany "Love at First Sting".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL

Reklama

Jak się okazało - był to milowy krok w karierze formacji z Hanoweru. Płyta sprawiła, że popularność Scorpions wypłynęła na szerokie wody podbijając listę Billboard, na której dotarła do szóstego miejsca, a w samej Ameryce pokryła się potrójną platyną. Wydawnictwo zaistniało również na rynku kanadyjskim, gdzie uzyskało status podwójnej platyny, a na lokalnym niemieckim rynku zostało złotym krążkiem.

Z tego albumu pochodzą takie sztandarowe utwory jak "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" czy "Big City Nights". Tylko te trzy nagrania Scorpionsi zaśpiewali przez całą swoją karierę na żywo ponad blisko cztery tysiące razy i należą do najczęściej wykonywanych utworów podczas koncertu. Grupa chętnie sięgała po inne piosenki z tej płyty, m.in. "Bad Boys Running Wild", "Coming Home", "I'm Leaving You", "Crossfire" oraz "The Same Thrill".

Clip Scorpions Rock You Like A Hurricane

W nagraniu "Love at First Sting" wzięli udział Klaus Meine (wokal), Matthias Jabs (gitara), Rudolf Schenker (gitara), Francis Buchholz (bas) oraz Herman Rarebell (perkusja), a nad produkcją czuwali Dieter Dierks oraz Gerd Rautenbach. Warto odnotować fakt, że to była jedna z pierwszych nagranych cyfrowo płyt hardrockowych na świecie.

Clip Scorpions Still Loving You

Autorami wszystkich nagrań są Schenker (muzyka) i Meine (teksty), któremu w "Rock You Like a Hurricane" i "Bad Boys Running Wild" pomógł Rarebell.

Clip Scorpions Big City Nights

Przypomnijmy, że utwory z "Love at First Sting" usłyszymy na kolejnych koncertach w Polsce: 21 lipca w Arenie Gliwice i 23 lipca w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu.

Klaus Meine (Scorpions) kończy 70 lat 1 10 24 maja 70 lat kończy Klaus Meine, wokalista grupy Scorpions (na zdjęciu z prawej). Razem z gitarzystą Rudolfem Schenkerem (z lewej) jest jedynym muzykiem tej niemieckiej formacji, który wystąpił na wszystkich płytach zespołu. Na zdjęciu z bokserem Dariuszem Michalczewskim w 2002 r. Z polskim pięściarzem muzycy przyjaźnią się od lat. W 2002 r. Michalczewski razem z gitarzystą Lady Pank Janem Borysewiczem wystąpił na koncercie Scorpions śpiewając "Zawsze tam, gdzie ty" Lady Pank" i "Hurricane" niemieckiej grupy. To pośrednio przez Michalczewskiego do Scorpions trafił polski basista Paweł Mąciwoda, który od stycznia 2004 r. jest oficjalnym członkiem zespołu. Autor zdjęcia: Sandra Behne/Bongarts Źródło: Getty Images 10