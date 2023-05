Córka lidera Bayer Full przekazała dramatyczne wieści. Apeluje o pomoc

"Rodzina Marcina, Edyty i czterech cudownych chłopców po niespełna roku mieszkania w nowym domu, utracili to, na co pracowali własnymi siłami" - pisze w mediach społecznościowych Nikola Dutkiewicz. Ich lokum zostało doszczętnie strawione przez pożar pod koniec kwietnia. Teraz córka Sławomira Świerzyńskiego apeluje o pomoc i liczy, że ludzie dobrej woli pomogą zaprzyjaźnionej rodzinie odbudować ich życie.

Prośby o wsparcie zbiórki możemy zobaczyć na Facebooku wokalistki, ale także zespołu Bayer Full.

Wideo youtube

"Z pewnością wielu z was zna nasze wilki i wie, jacy to wspaniali ludzie. Marcin złota rączka, pomysłowy, ambitny i pełen nadziei. Edyta ciepła, miła, zaradna, opiekuńcza i mimo trosk zawsze obdarzająca nas uśmiechem. To, co się stało, wprowadziło w ich życie smutek, żal, utratę poczucia bezpieczeństwa. Wielu z nas stara się pomóc jak może, jednak potrzebujemy waszego wsparcia!" - kieruje słowa do swoich obserwatorów.

Reklama

Na zdjęciach widzimy zdjęcia strasznych zniszczeń, jakich dokonał ogień. Wnętrze budynku jest całkowicie spalone, widać jedynie zgliszcza. Do tej pory na odbudowę domu udało się zebrać 100 tysięcy złotych.

Zobacz też: