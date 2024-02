Anita Lipnicka jest jedną z najpopularniejszych wokalistek. Przez 12 lat była partnerką Johna Portera - nie tylko na scenie, ale również w życiu prywatnym. Owocem ich związku jest córka Pola, która świętuje właśnie 18. urodziny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anita Lipnicka u Katarzyny Zdanowicz o nowej płycie "Śnienie" INTERIA.PL

Córka Anity Lipnickiej ma już 18 lat. Gwiazda zamieściła wzruszający post

Lipnicka otworzyła się na temat ukochanej córki w swoich mediach społecznościowych. Wyznała fanom, że Pola urodziła się przy dźwiękach popularnej wówczas. niezwykle subtelnej piosenki. "23 lutego 2006 roku, w jednym z warszawskich szpitali, przyszła na świat maleńka dziewczynka, która odmieniła moje życie. Urodziła się dokładnie o 18:35 do dźwięków piosenki José Gonzáleza 'Heartbeats', płynącej z głośnika przenośnego radia, jakie towarzyszyło mi podczas wielogodzinnego porodu..." - wspomina Anita Lipnicka.

Reklama

"Zima wtedy była piękna - za oknami wirujące płatki śniegu, wszędzie biało i czysto... Jakby świat wstrzymał oddech i ustał na moment w zaczarowanej kapsule czasu... Nie wiem jak, kiedy to zleciało, ale dziś ta dziewczynka kończy 18 lat! Kochana moja córeczko. Leć wysoko, sięgaj gwiazd, gorących słońc i alabastrowych księżyców. To wszystko jest Twoje. Niebo i ziemia. Nie lękaj się. Ufaj swojej melodii. Oddychaj. Kocham Cię, mama" - pisze gwiazda w poruszającej wiadomości do swego dziecka.

Instagram Post Rozwiń

I choć rodzice Poli od lat są znani w świecie artystycznym, to ich córka wcale nie ma zamiaru iść podobną ścieżką. W kilku wywiadach Anita Lipnicka wspominała, że jej pociecha marzy o studiach w Holandii, które byłyby związane z biznesem i administracją. By to osiągnąć 18-letnia Pola Porter ma zamiar zdawać na maturze rozszerzoną matematykę. Poza nauką w liceum, Pola Porter okazjonalnie udziela się jako modelka.

Anita Lipnicka na początku listopada ubiegłego roku wydała album "Śnienie" - pierwszy od wydanego w 2019 roku "OdNowa". Na krążku znalazł się m.in. duet z Pawłem Domagałą, "Nic za złe".