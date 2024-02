"CLEO 10" jest sumą klimatów i brzmień które towarzyszyły produkcjom Cleo od 2014 do 2024 roku. Utwory odwołują się do ducha takich płyt jak "HIPER/CHIMERA, "BASTET", "superNOVA" i "vinyLOVA".

Na płycie oprócz nowej piosenki w "W nowiu" znajdą się też te, które Cleo opublikowała w 2023 roku - "Tylko z tobą" i "Karminowe usta".

"Chciałam podsumować moje 10 lat bytności na scenie, postanowiłam że najlepszym wyrazem tego będzie projekt muzyczny 'CLEO 10' Usłyszycie brzmienia i klimaty które towarzyszyły mi od ‘HIPER/CHIMERY’ do 'vinyLOVA' - dla mnie to koniec pewnej epoki i początek zupełnie nowych wyzwań. Zamykam ostatnią dekadę klamrą tego projektu" - napisała Cleo w mediach społecznościowych.

Słowa do nowej piosenki napisała sama Cleo. Muzykę skomponował Donatan, ukrywający się pod pseudonimem DobroBIT. Do nowego singla nakręcono również teledysk, w którym pojawili się: Patryk Pniewski, Nefthis, Najro, Rubi i Adrianna Steinmentz. Jego reżyserem był Michał Konrad, z którym Cleo miała okazję pracować przy wielu poprzednich klipach.

Premiera "Cleo 10" ma odbyć się jeszcze w tym roku.



Clip Cleo W nowiu

10 lat kariery Cleo. Wojewódzki dał jej kosza, Donatan zrobił z niej gwiazdę

Cleo, a właściwie Joanna Klepko, od lat znana jest nie tylko ze swojego mocnego głosu i przebojów, ale również wizerunku.

Początkowo przyszła gwiazda polskiej estrady nie myślała o karierze muzycznej. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu. Szlify w pracy zdobywała m.in. w Paryżu pod okiem Nicolasa Wozniaka i Jean Paula Lehfelda

Klepko - mimo sukcesów w pracy - postawiła jednak na śpiewanie. Należała do chóru gospel Soul Connection oraz założyła zespół Dwie Asie, próbowała również sił w "X Factorze", gdzie jednak nie dano jej szansy.



"To nie jest łatwa piosenka, ale start był fatalny" - mówił Czesław Mozil. "Jesteś dosyć przeciętna. My szukamy kogoś, kto będzie odpaloną rakietą" - komentował Kuba Wojewódzki.

Jej kariera rozwinęła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem, z którym nagrała wielki przebój "My Słowianie" oraz po wyjeździe na Eurowizję w 2014 roku. Od tamtego czasu Cleo stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce z wieloma przebojami na koncie ("Za krokiem krok", "Łowcy gwiazd", "Brać", "Dom").

Obecnie Cleo nie tylko jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek i influencerek w Polsce, ale i pomagał młodym talentom w "The Voice Kids".