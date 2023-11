Donatan i Cleo na Eurowizję do Kopenhagi w 2014 roku pojechali z przebojem "My Słowianie" ( sprawdź! ). Na scenie towarzyszyły im modelki: Ola Ciupa (robiła pranie) i Paula Tumala (ubijała masło). Polska awansowała do finału konkursu, gdzie ostatecznie zajęła 14. miejsce, co w tamtym czasie przyjęto jako rozczarowanie, gdyż "My Słowianie" w Polsce miało wtedy status hitu. Zwycięzcą Eurowizji została Conchita Wurst ( posłuchaj! ).

"Już wygraliśmy tak czy inaczej. Czemu? Jako jeden z dwóch krajów gramy kawałek w większości w ojczystym języku. Pokazujemy swoje stroje i nasz klimat. Na przekór wszystkim jesteśmy 'seksistowscy', bo pokazujemy nasze piękne kobiety. Tak jak mówiłem wielokrotnie, wyniki nie są istotne - ważne jest to, że Cleo świetnie reprezentuje Polskę i za to brawa dla niej" - komentował jeszcze przed finałem Donatan.

"Były krytyczne opinie, ale tych pozytywnych było więcej. I to właśnie na tym się skupiamy oraz na korzyściach, które przyniósł nam występ. A tych jest bardzo dużo" - mówiła Ola Ciupa po Eurowizji 2014.

"To był jeden z lepszych momentów w moim życiu, nie licząc oczywiście teraz macierzyństwa. Dzięki Donatanowi moje życie nabrało kolorów. Wystąpiłam na Eurowizji i w wielu teledyskach. To jest pamiątka do końca życia, której nigdy drugi raz nie powtórzę. Myślę, że wiele kobiet chciałoby być na moim miejscu i będę dozgonnie wdzięczna zarówno Cleo, jak i Donatanowi, że to właśnie mnie wybrali jako Słowiankę" - tak w 2020 roku swój eurowizyjny epizod podsumowała natomiast Tumala (wywiad dla Newserii Lifestyle).

Eurowizja kpi z "My Słowianie". "Mamy to guys"

"Znajdź ludzi, którzy chcą tego, czego ty. Na scenę zaproś chórki, ale jeśli to będzie za mało, to weź na scenę gorące tancerki" - kpiła w 2021 roku prowadząca NikkieTutorials, tłumacząc w prześmiewczym tonie, co zrobić, aby nie wygrać Eurowizji.



Rok później w trakcie głosowania widzów pokazano segment, który nazwano "Eurovision Confidential". Pokazano wtedy najdziwniejsze i najśmieszniejsze występy w historii Eurowizji. Ten szczegół nie umknął widzom TVP. "Dobra z czego znana jest Polska? Z UBIJANIA MASŁA. POLSKA JEST ZNANA Z UBIJANIA MASŁA. MAMY TO GUYS", "Największą beką jest to, że pamiętają po latach nasze ubijanie masła", "Ubijanie masła będzie za nami ciągnąć się wieki", "Co roku przypominają ubijanie masła".

10 lat od premiery "My Słowianie". Donatan komentuje

Przez 10 lat teledysk do piosenki "My Słowianie" w serwisie Youtube zebrał 84 miliony wyświetleń. Przy okazji rocznicy Donatan wypowiedział się nt. utworu. "Jest dokładnie 10 lat od premiery 'My Słowianie'. Wielki medialny debiut Cleo - tyle wspomnień i ten nieuchwytny metaliczny smak sukcesu i zwycięstwa. Tak jakbym chodził ze złotymi sztabkami w ustach. Miałem takie uczucie tylko pięć razy w życiu" - napisał.

"Jednak w dalekim 2013 roku, kiedy pokazywałem ten kawałek 'znawcom', mówili, że nic z tego nie będzie, bo ludzie potrzebują amerykańskich emocji, klimatów i marzeń. Znawcy g***o się znają - podbiliśmy miliony serc, zebraliśmy miliony wspomnień i zarobiliśmy miliony" - podsumował.