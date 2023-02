Doniesienia o rozstaniu Megan Fox i Machine Gun Kelly’ego rozgrzały internautów w miniony weekend. Aktorka usunęła wszystkie zdjęcia i filmy rapera i wokalisty ze swojego konta na Instagramie.

Gwiazda opublikowała również nagranie z palącymi się listami, a w tle słychać piosenkę Beyonce "Pray You Catch Me" z tekstem: "You can taste the dishonesty / It’s all over your Breath" (w tłumaczeniu: "Czujesz nieszczerość / Jest w twoim oddechu").

Niedługo później konto na Insatgramie Fox zostało dezaktywowane. Do sprawy nie odniósł się natomiast Machine Gun Kelly, który 11 i 12 lutego imprezował w Glendale, gdzie odbywał się 57. Super Bowl.



Sophie Lloyd wplątana w rozstanie Machine Gun Kelly’ego i Megan Fox. Publikuje oświadczenie

Jeszcze przed usunięciem konta, na Instagramie Fox jej fani zaczęli spekulować, że MGK wplątał się w romans z popularną gitarzystką rockową i gwiazdą Youtube’a Sophie Lloyd. Tą teorię miał potwierdzić jeden z komentarzy samej aktorki. Artystka w 2022 roku dołączyła do koncertowego zespołu Machine Gun Kelly’ego.

Lloyd zdecydowała się czym prędzej zdementować plotki, aby nie wyjść na osobę, która rozbiła gwiazdorski związek. Oświadczenie przekazała magazynowi "People".

"Sophie Lloyd jest profesjonalnym, utalentowanym muzykiem, która została niepotrzebnie wciągnięta w medialne spekulacje na podstawie bezpodstawnych oskarżeń w mediach społecznościowych" - czytamy.

"Wszelkie sugestie, że kiedykolwiek zachowywała się nieprofesjonalnie lub wtrąciła do czyjegoś związku są nieprawdą. Te spekulacje to brak szacunku do niej jako artystki i przykład kiepskiego dziennikarstwa" - napisano w oświadczeniu.



Zdjęcie Sophie Lloyd / Ethan Miller / Getty Images

Związek Machine Gun Kelly’ego i Megan Fox. Głośny i kontrowersyjny

Megan Fox i Machine Gun Kelly zaczęli spotykać się od połowy 2020 roku. Zbiegło się to z informacjami o ostatecznym rozstaniu aktorki z jej mężem - Brianem Austinem Greenem.

Następnie Fox wystąpiła w klipie Kelly’ego "Bloody Valentine", a gwiazdorzy stali się częstymi bywalcami czerwonych dywanów. W walentynki w 2021 roku para przypieczętowała swój związek przekazując sobie ampułki z własną krwią. Na początku 2022 roku Machine Gun Kelly oświadczył się aktorce.