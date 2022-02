Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth - choć jest mężczyzną i tak o sobie mówi w sytuacjach prywatnych, jako artysta określa się jako kobieta.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wurst o koncertach w Polsce INTERIA.PL

W ostatnich latach Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam" (sprawdź!), "Hit Me" (zobacz klip!), "See Me Now" (sprawdź!) i "To the Beat" (posłuchaj!).

Od tamtej pory Conchita pojawiła się jeszcze w kilku produkcjach telewizyjnych (zaliczyła m.in. epizod w filmie "Eurovision Song Contest: Historia Zespołu Fire Saga").



Zdjęcie Conchita Wurst podczas Anchor Award 2021 (Reeperbahn Festival) / Mirko Hannemann / ddp images / Agencja FORUM

Nowy projekt Conchity Wurst

W lutym tego roku Conchita pochwaliła się projektem, który zaprzątał jej głowę w ostatnich miesiącach. Do sieci trafił film dokumentalny dotyczący nagrody Anchor Award 2021, która przyznana została utalentowanym muzykom młodego pokolenia. Gala odbyła się podczas Reeperbahn Festival w St. Pauli.



Conchita była prowadzącą galę, na której przyznano nagrodę, ale również jedną z głównych postaci filmu dokumentalnego na temat całego wydarzenia. W produkcji poznajemy również skład jurorski z Emili Sande, Tomem Odellem i Tonym Viscontim na czele oraz sześcioro wykonawców, którzy walczyli o nagrodę. "Dokument jest już w sieci. (...) Przyjemnością było poznać tak utalentowanych nominowanych" - czytamy na Instagramie Wurst.



Instagram Post

Wokalista w ramach promocji dokumentu udzielił też wywiadu, w którym opowiadał o kulisach swojej pracy przy całej imprezie oraz przy dokumencie. Przyznał, że miał wolność dotyczącą tego, jak ma zachowywać się przed kamerą.

Wurst opowiedziała też o swoich doświadczeniach: "Kocham muzykę, ale dla mnie muzyka jest częścią większego katalogu rzeczy, które uwielbiam" - przyznała.