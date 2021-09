Coldplay i BTS prezentują "My Universe". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

"My Universe" (sprawdź tekst!) promuje nadchodzącą płytę Coldplay, pt. "Music Of The Spheres". W piosence gościnnie pojawili się członkowie K-popowej grupy BTS. W sieci pojawił się teledysk do utworu.

Zobacz teledysk Coldplay x BTS - "My Universe" i sprawdź tekst

W obrazku "My Universe" przenosimy się do odległego miejsca w kosmosie, w którym muzyka jest zakazana. Colplay i BTS muszą się temu zakazowi przeciwstawić. Klip wyreżyserował Dave Meyers, znany m.in. dzięki poprzedniemu teledyskowi Coldplay pt. "Higher Power".

Clip Coldplay My Universe - X BTS

Coldplay - "Music Of The Spheres" - tracklista, premiera

Premiera płyty "Music Of The Spheres" odbędzie się 15 października. Poniżej spis wszystkich piosenek.

1. "[Ringed Planet Emoji]"

2. "Higher Power"

3. "Humankind"

4. "Alien Choir"

5. "Let Somebody Go"

6. "Human Heart"

7. "People of the Pride"

8. "Biutyful"

9. "Music of the Spheres II"

10. "My Universe"

11. "Infinity Sign"

12. "Coloratura".

