"My Body" to numer celebrujący seksualną wolność. Samplując kultowy klasyk "It’s My Party" Lesley Gore z 1963 roku, w nowym kawałku Coi Leray ponownie ogłasza: "Girls are players too!". Coi bezpardonowo deklaruje, że ona i kobiety na całym świecie mogą robić, co chcą (i z kim chcą), bez wyjątków. Dzień wcześniej Coi wydała także inny nowy utwór, "Bops".



Po wydaniu singla "Players", który na TikToku został odtworzony ponad 10 miliardów razy na TikToku i ponad 2.3 miliarda razy we wszystkich serwisach cyfrowych, Coi jest rozchwytywana przez innych artystów. Niedawno wydała singiel "Baby Don't Hurt Me" z Davidem Guettą oraz "Flip A Switch" z RAYE.

Coi Leray jest królową TikToka

Coi Leray, a właściwie Coi Leray Collins, tworzy muzykę od 14 roku życia. Wśród inspiracji wymienia Missy Elliott, Lady Gagę, Avril Lavigne, Doję Cat, Bon Jovi, Chiefa Keefa, Chrisa Browna, Slick Woods i Jazzelle Zanaughtti. Po raz pierwszy podzieliła się swoimi utworami w 2018 roku za pomocą SoundClouda. W końcu dzięki mocy TikToka osiągnęła sukces, na jaki zasługuje. Wszystko wskazuje jednak na to, że - dziś 25-letnia - Coi dopiero się rozkręca.

Urodzona w Bostonie, wychowana w New Jersey i mieszkająca w Los Angeles Coi wiosną 2022 roku wydała debiutancki album "TRENDSETTER". Pełen gościnnych występów krążek zdobył ogromne uznanie krytyków, a promujący płytę singiel "Blick Blick" z udziałem Nicki Minaj królował we wszystkich serwisach streamingowych.

Coi zdobyła swój pierwszy Billboard Hot 100 Top 10, kiedy singiel "Players" wylądował na 9. miejscu, jednocześnie przejmując media społecznościowe dzięki popularnym remiksom, które stworzyli David Guetta, DJ Smallz i DJ Saige. Do różnych wersji "Players" powstały prawie 3 miliony filmików!

Generując miliardy odsłuchów i wyświetleń, Coi wdarła się do każdego zakątka amerykańskiej popkultury. Ma dopiero 25 lat, a już pojawiła się także na okładce XXL Freshman Classcover, wystąpiła w programie NBC "The Tonight Show" z udziałem Jimmy'ego Fallona, a także w "Jimmy Kimmel Live!".

Coi została też twarzą SKIMS "Cosy Collection" Kim Kardashian West oraz pojawiła się gościnnie na albumie "Slime Language 2", kompilacji wytwórni Young Stoner Life, która trafiła na pierwsze miejsce listy Billboard 200. Jej głos usłyszeć można też na nowym albumie Calvina Harrisa oraz w jednym z utworów k-popowej grupy TOMORROW X TOGETHER.

