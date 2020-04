Co ze ślubem Jennifer Lopez? Pandemia pokrzyżowała plany gwiazdy

Jennifer Lopez w najbliższym czasie nie weźmie ślubu. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa, którzy pokrzyżowała plany wokalistce.

Jennifer Lopez zdradziła, co dalej z jej ślubem /John Parra /Getty Images

Przypomnijmy, że w marcu 2019 roku były baseballista Alex Rodriguez oświadczył się na Bahamach swojej partnerce Jennifer Lopez. Od tamtego czasu para rozpoczęła przygotowania do ślubu i hucznego wesela.

Amerykańskie media informowały, że Lopez chciała wielkie i wyjątkowe przyjęcie.

"To będzie wydarzenie z najwyższej półki. Planują pobrać się w jakimś tropikalnym miejscu. W grę wchodzą głównie Bahamy, bo właśnie tam się zaręczyli. Jennifer powiedziała, że to jej ostatnie małżeństwo i skoro mają pieniądze, nie zamierzają za to przepraszać. Chcą mieć wesele w wielkim stylu" - pisał Radar Online. Dziennikarze zdradzili też, że Lopez chciała na ślub wydać aż 15 milionów dolarów.



Na razie Lopez nie potwierdziła daty. W rozmowie z Ellen DeGeneres dodała też, że wszystkie plany weselne pozostają w zawieszeniu ze względu na pandemię.

"Wpłynęło to na nasze przygotowania. Zobaczymy, co będzie się działo i jak długo będzie to trwało" - tłumaczyła. "Wyczekujemy jak reszta świata. Musimy wstrzymać się na kilka miesięcy" - dodała.

Do tej pory w Stanach Zjednoczonych koronawirusem zakaziło się ponad 400 tys. osób. Zmarło ponad 12 tys. osób. Największe miasta w USA zostały zamknięte.