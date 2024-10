Wrzesień tego roku był miesiącem, w którym południowo-zachodnia część Polski zmierzyła się z kolosalną siłą natury i jej tragicznymi skutkami. Stacja TVP zapowiedziała, że zorganizuje koncert charytatywny dla ofiar powodzi , mający pomóc w zebraniu potrzebnych kosztów. I tak też się stało, bo 26 października 2024 roku odbył się koncert charytatywny pod hasłem " Nadzieja - Razem dla Was! ". Największe nazwiska polskiej sceny muzycznej pojawiły się na błoniach Stadionu PGE Narodowego, w celu wyjątkowego występu. Całe wydarzenie transmitowane było przez TVP1, TVP Polonia, a w internecie można było obejrzeć je za pomocą serwisu streamingowego TVP VOD.

Na scenie przed PGE Narodowym wystąpiła plejada polskich gwiazd muzyki. Towarzyszyła im orkiestra Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli . Gospodarzami koncertu byli Barbara Kurdej-Szatan oraz Błażej Stencel . Nie zabrakło także gościa specjalnego - na scenie pojawiła się prezeska Fundacji TVP, Katarzyna Dowbor . Opowiedziała o tym, co do tej pory udało się zdziałać na terenach popowodziowych. Ogłosiła także, że fundacja zebrała dotychczas 14 mln złotych dla poszkodowanych rodzin.