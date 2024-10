Dorobek artystyczny Adele jest imponujący. Piosenkarka stale powraca na listy przebojów, a przerwy wykorzystuje do tworzenia kolejnych utworów. Jesień 2015 roku została kompletnie zdominowana przez pierwszy singel z jej trzeciego albumu, zatytułowanego " 25 ". "Hello", bo o tym utworze mowa, królował w stacjach radiowych, pojawił się na większości nostalgicznych playlist i oficjalnych notowań, a jakby tego było mało, zawładnął prześmiewczym światem memów, z czego żartowała sama artystka.

Jak przyznała sama Adele, utwór zdradza uczucia do wszystkich, za którymi tęskni. Ponadto podkreśliła, że niektóre znajomości samoistnie się tonują, ponieważ każdy ma swoje życie i obowiązki, stąd kultowe już " Hello " pierwotnie zaistniało w umyśle wokalistki jako przywitanie dawno niewidzianych znajomych.