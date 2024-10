Taylor Swift zaczęła śpiewać " Espresso " (sprawdź!) , czyli tegoroczny przebój Sabriny, jednak po kilku linijkach przestała. " A więc kochacie tę piosenkę tak bardzo, jak ja? " - zapytała publiczność. "Wiem, że odbiegam od tematu, ale kocham moją przyjaciółkę i jestem szalenie dumna z Sabriny i roku, który przeżyła” - dodała Swift, po czym wyjęła telefon w celu zadzwonienia do młodej piosenkarki. " Chciałam tylko zadzwonić i powiedzieć, że zaśpiewałam trochę 'Espresso' i każde słowo zostało wyśpiewane bardzo głośno. Wszyscy bardzo cię kochamy. Co robisz? Dlaczego nie jesteś tu z nami? Długo by ci zajęło, żeby tu przyjechać? " - zapytała Taylor przez słuchawkę telefonu.

"Daj mi pięć sekund" - prześmiewczo odpowiedziała Sabrina Carpenter i w przeciągu chwili znalazła się na scenie, czym ucieszyła uczestników koncertu. Przyjaciółki wykonały akustyczną wersję piosenki "Espresso", potem płynnie przeszły do "Is It Over Now?" z "1989 (Taylor's Version)", a na koniec uraczyły słuchaczy fragmentem "Please, Please, Please", pochodzącym z najnowszego albumu Sabriny.