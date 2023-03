Cloak z albumem "Black Flame Eternal". Kiedy premiera?

Pierwszą od czterech lat płytę gothic / blackmetalowego zespołu z Atlanty w stanie Georgia ozdobi okładka, którą przygotowali Amerykanin Jordan Barlow i Rosjanin Artem Grigoryev. Projektem graficznym zajęło się polskie Kontamination Design.

Longplay "Black Flame Eternal" trafi na rynek 26 maja nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist (CD, cyfrowo, dwupłytowy album winylowy).



Amerykanie wypuścili właśnie "Seven Thunders", drugi singel z nowego albumu, którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo CLOAK - "Seven Thunders" (Official Lyric Video) 2023

Sprawdźcie także teledysk do wydanego wcześniej, pierwszego singla "Invictus":

Wideo CLOAK - "Invictus" (Official Music Video) 2023

Cloak - szczegóły płyty "Black Flame Eternal" (tracklista):

1. "Ethereal Fire"

2. "With Fury And Allegiance"

3. "Shadowlands"

4. "Invictus"

5. "Seven Thunders"

6. "Eye Of The Abyss"

7. "The Holy Dark"

8. "Heavenless"

9. "Black Flame Eternal".