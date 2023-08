Cleo pochwaliła się swoim fanom nową fryzurą. Wokalistka odwiedziła zaufany salon fryzjerski i zdecydowała się na przycięcie włosów. Jej obserwatorzy mogli przyzwyczaić się do długiego warkocza, którego od lat plotła.

Gwiazda wyznała, że jest niezwykle zadowolona z efektu. "Zmiany, zmiany, zmiany... Dałam się namówić i naprawdę jest mi jakoś tak lżej, te włosy odżyły. Super, super, cieszę się" - mówiła na Instagramie pokazując efekty metamorfozy.

Zdjęcie Cleo zaprezentowała się w krótszych włosach / instagram.com/cleo_don / materiał zewnętrzny

Choć gwiazda nie zmieniła koloru i nadal jest blondynką, nie wiadomo, czy zamierza jeszcze kiedykolwiek wrócić do elementu charakterystycznego jej scenicznego wizerunku - długiego warkocza.

Zmiany w "The Voice Kids". Cleo pozostaje jurorką, dołącza Natasza Urbańska!

Od kilku tygodni zmiany w składzie trenerskim "The Voice Kids" elektryzowały widzów. W obrotowych fotelach nowej edycji show już po raz siódmy zobaczymy uwielbianych przez miliony widzów Tomsona i Barona. Obok nich, po raz szósty, zasiądzie jedna z najbardziej znanych i zapracowanych polskich wokalistek - Cleo.

W trenerskiej loży siódmej edycji "The Voice Kids" zadebiutuje wokalistka, tancerka i aktorka - Natasza Urbańska.

Zapytana o nową trenerkę została też Cleo. "Ja za to kocham ten program za to, że on jest rodzinny i pomimo tego, że my sobie w nim ‘rywalizujemy’ i dokuczamy troszeczkę, to jednak wszystko przebiega w bardzo rodzinnej atmosferze. Znając Nataszę, która jest bardzo ciepłą i pozytywną osobą, myślę, że będzie bardzo fajnie" - komentowała zapytana przez TVP.

Jaką radę trenerka miała dla wokalistki? "Chyba być sobą. Dzieciaki lubią naturalność, spontaniczność i one też takie są, w związku z czym my tę energię od nich też bierzemy" - stwierdziła.

Nową, siódmą edycję "The Voice Kids", widzowie będą mogli oglądać na antenie TVP2 wiosną 2024 roku.