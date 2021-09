Cień: Trzeci album gotowy. Kiedy premiera "Redemption"?

Materiał na pierwszy od czterech lat, duży album małopolskiej formacji zarejestrowano w Impressive-Art Studio. Produkcją (w tym miksem i masteringiem) zajął się Przemysław Nowak.

Dodajmy, że "Redemption" będzie pierwszą płytą Cienia z udziałem gitarzysty Lycaina, muzyka znanego także z deathmetalowych grup Horda i Pendrador, oraz wokalisty Ashgana, byłego frontmana Blaze Of Perdition. Co ciekawe Ashgan jest także autorem okładki nowego albumu Cienia.

Trzecia płyta zespołu trafi na rynek 21 listopada w barwach Godz Ov War Productions (CD, cyfrowo).



Z premierowym numerem "The Hour Of Justice" Cienia możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Cień - The Hour of Justice (Track Premiere)

Oto lista albumu "Redemption":

1. "The Hour Of Justice"

2. "Lethargy"

3. "Liberation Bliss"

4. "Redemption"

5. "Widow Horizon"

6. "Virtues Of Death".