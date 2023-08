Eurowizja Junior 2023 ma się odbyć w listopadzie we Francji i organizatorzy zapewniają, że wydarzenie na pewno dojdzie do skutku. W ostatnich latach oglądalność imprezy znacznie spadła - oczywiście nie mówimy tu o naszym kraju, kiedy dwukrotnie sięgaliśmy po pierwsze miejsce. Sukcesy jednak krążą wokół tych samych państw - Polski, Francji, Armenii, Kazachstanu i Hiszpanii, co nie podoba się reszcie starego kontynentu. Głównie z tego powodu z roku na rok coraz więcej nadawców wycofuje się z udziału.

Reklama

W 2018 r. Eurowizję Junior wygrała Roksana Węgiel . Pokonała wtedy 20 przedstawicieli innych państw. W 2022 r. w wydarzeniu wzięło udział już tylko 16 reprezentacji, a teraz w najlepszym wypadku będzie ich 15. Na pewno nie zobaczymy Kazachstanu, co może dziwić ze względu na to, że w ostatnich latach szło im naprawdę dobrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel w 18-te urodziny dla Interii: Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe [WYWIAD] INTERIA.PL

Eurowizja Junior 2023 się nie odbędzie? Kolejny kraj rezygnuje

Głównym powodem kryzysu Eurowizji Junior są najprawdopodobniej finanse. Konkurs jest coraz mniej opłacalny, ponieważ zyski zaczynają być mniejsze niż kwoty wpłacane na organizację wydarzenia. Reklamodawcy także się wycofują ze względu na coraz mniejszą oglądalność. Milionową oglądalność konkurs zawdzięcza głównie Polakom, którzy wspominają sukcesy Roksany Węgiel i Viki Gabor i śledzą wydarzenie.

Tegoroczna edycja Eurowizji Junior odbędzie się w listopadzie. Niektóre kraje rozpoczęły już poszukiwania swoich reprezentantów. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie wybrany w Polsce.

Co ciekawe, oglądalność Eurowizji Junior w naszym kraju także znacznie maleje. Choć podczas zwycięstw naszych reprezentantek siadaliśmy tłumnie przed telewizorami i fanów można było liczyć w milionach, to np. w 2021 r. liczba oglądających nie przekroczyła nawet progu 2 mln widzów.

Przypomnijmy, że reprezentująca Polskę Sara James w 2021 roku zajęła w konkursie drugie miejsce. Ubiegłoroczna reprezentantka, Laura Bąkiewicz, zakończyła rywalizację na 10. miejscu.