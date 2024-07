Britney Spears już od dłuższego czasu raczy swoich obserwatorów w mediach społecznościowych nagraniami, na których tańczy i zmysłowo wygina się do kamery. Filmiki gwiazdy są szeroko komentowane na Instagramie. Widać, że układy, które tworzy do ulubionych piosenek polepszają jej samopoczucie i pozwalają poczuć się sobą. Jednocześnie nagrania wywołują wiele emocji wśród fanów artystki - dla wielu osób są bowiem niepokojące.

Filmiki, które - jak sama artystka wyznała - mają odbudowywać jej samoocenę nie przekonują również osób z show-biznesu. Ozzy Osbourne , legendarny frontman zespołu Black Sabbath , niedawno otwarcie przyznał, że ma dość tanecznych popisów Britney Spears. W jednym z odcinków programu "The Osbournes" , który prowadzi wraz ze swoją rodziną, zaznaczył, że Britney nie jest już najmłodsza, więc nie wypada jej publikować tego typu filmików. "Mam dość oglądania tej biednej, podstarzałej Britney Spears na YouTubie. Każdego dnia to samo. To smutne. Bardzo, bardzo smutne" - wyznał Ozzy, a jego rodzina przyznała mu rację.

Ozzy Osbourne nie musiał długo czekać na odpowiedź. Britney Spears już chwilę po tym, jak odcinek podcastu Osbourne'ów został wyemitowany, ustosunkowała się do krytycznych słów rodziny. Obraźliwe stwierdzenia, które padły z ich strony mocno uderzyły piosenkarkę. Opublikowała długi wpis na swoim Instagramie, który rozpoczęła od nawiązania do sytuacji, w jakiej znajduje się 50-letnia aktorka Kate Beckinsale. Kobieta bowiem spotyka się z podobną krytyką ze strony odbiorców za treści, które wrzuca do mediów społecznościowych. Britney posłużyła się jej przykładem i zaapelowała do Ozzy’ego i jego rodziny, aby przestali interesować się jej mediami społecznościowymi. "Chciałabym powiedzieć rodzinie Osbourne’ów, która jest najnudniejszą rodziną w dziejach, żeby uprzejmie wy********li" - podsumowała swój wpis wokalistka.