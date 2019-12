Chronicle przed premierą "Demonology"

Formacja Chronicle z Danii przygotowała drugi longplay.

Album "Demonology" wyda rodzima Mighty Music, co stanie się 27 marca 2020 roku (CD, cyfrowo).

Tym razem melodyjni death / thrashmetalowcy współpracowali z uznanym duńskim producentem Tue Madsenem, który w studiu Antfam wykonał również miks i mastering.



Okładkę zaprojektował ceniony szwedzki artysta Pär Olofsson.



Z nowym utworem "They Have Returned" Chronicle możecie się zapoznać poniżej:

Na albumie "Demonology" usłyszymy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "I Believe"

2. "They Have Returned"

3. "Nocturnality"

4. "R.R.D."

5. "Living Hellscape"

6. "Taxidermic Divinity"

7. "Reset To Zero"

8. "Perpetuation Of Addiction"

9. "Human Instrumentality"

10. "Embrace The Abyss".