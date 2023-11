O swoich pisarskich planach Cher opowiedziała w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". W rozmowie piosenkarka ujawniła, że nad autobiografią pracuje od dawna, a teraz po przerwie wróciła do nanoszenia poprawek.

Postanowiła też dodać trochę faktów, które początkowo chciała pominąć. "Po prostu stchórzyłam. Nie umieściłam w książce kilku rzeczy, które powinny były się w niej znaleźć. Nie są to fakty wygodne, ale sądzę, że powinny zostać uwzględnione. Zatem musiałam wrócić do pisania i stawić im czoła" - stwierdziła w rozmowie Cher, przyznając, że mierzenie się z przeszłością miało pewną wartość terapeutyczną, ale było także sporym wyzwaniem.

Na razie artystka nie poinformowała, kiedy książka miałaby się ukazać, zastanawia się także nad odpowiednim tytułem dla swojej autobiografii. W tym akurat pomocny okazał się Jimmy Fallon, który zasugerował, aby swoje wspomnienia Cher zatytułowała “Oversharing".

77-letnia Cher pokazała się bez makijażu. Takiej jej nie znacie

Legendarna wokalistka zawsze uchodziła za niezwykłą piękność. Mocno dbała także o swój wygląd fizyczny. 77-letnia dziś Cher zaprezentowała się jakiś czas temu w nieco innym wydaniu, bo bez makijażu. Choć nie mogliśmy wcześniej jej oglądać w takiej wersji, to trzeba przyznać, że gwiazda imponuje!

Większość gwiazd nie opuszcza domowych pieleszy bez makijażu. Niektóre z nich traktują go jako swoje "ciuchy" i nigdy nie chcą pokazać się w tej "niedopracowanej wersji". Wygląda na to, że Cher nie ma ochoty dłużej przejmować się tym, co powiedzą o niej inni. Choć przyzwyczaiła fanów do mocnego makijażu, to paparazzim udało się przyłapać gwiazdę w wersji saute.

77-letnia Cher bez makijażu. Wygląda jak nastolatka!

77-letnia gwiazda udowadnia, że ma nieskazitelną cerę i wygląda naprawdę bardzo młodzieńczo i elegancko.

Na scenie jest już prawie 60 lat. Mimo wszystko nie zwalnia tempa i wciąż angażuje się w projekty muzyczne i filmowe. Ostatnio stworzyła linię perfum, a teraz fotoreporterzy spotkali ją na jednej z ulic Los Angeles. Uśmiechniętą, żwawą i bez makijażu. Trudno uwierzyć, że 20 maja tego roku gwiazda skończyła 77 lat!