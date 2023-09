Choć większość z nas żyje jeszcze wspomnieniami z wakacji i dopiero oswaja się z myślą o nadchodzącej jesieni, Cher najwyraźniej już poczuła magię świąt. 77-letnia piosenkarka zapowiedziała bowiem wydanie bożonarodzeniowego albumu - pierwszego w całej dotychczasowej karierze.

Nazywana boginią popu artystka zaprezentowała na Instagramie okładkę nadchodzącego krążka, na której pozuje w zjawiskowej srebrzystej sukni na tle góry lodowej i zamarzniętego zbiornika wodnego. "Spędzicie ze mną Boże Narodzenie?" - spytała w podpisie fotografii. Album ukaże się w trzech wersjach, które będą się różniły okładkami.

Cher na pokazie mody. Trudno uwierzyć, ile ma lat! 1 / 8 Amerykańska wokalistka zyskała popularność w 1965 śpiewając w duecie Sonny and Cher. Mało kto spodziewałby się wówczas, że w następnych latach odniesie jeszcze większy sukces - bez męża Sonny'ego Bono, który w 1966 napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Cher w 1978 roku. Źródło: Getty Images Autor: Harry Langdon / Contributor

O płycie na Boże Narodzenie Cher opowiedziała też w programie "Good Morning Britain". Jak wyjawiła, nigdy nie planowała nagrać płyty o takiej tematyce, ale gdy się już na to zdecydowała, to jest zachwycona efektami. Jak podkreśliła, utwory, które znajdą się na krążku, pod względem stylistyki będą nawiązywać do jej dotychczasowej twórczości.



"Decyzję podjęliśmy w ostatniej chwili". Cher rzuca wyzwanie innej gwieździe?

"Decyzję o nagraniu materiału podjęliśmy w ostatniej chwili. To jest bożonarodzeniowa płyta Cher, a nie świąteczna płyta twojej matki. Jestem niezwykle podekscytowana, bo pojawi się tu wielu znakomitych artystów. Nigdy nie nagrywałam duetów, więc jest to dla mnie tym bardziej ekscytujące" - zdradziła wokalistka. Album ukaże się 20 października.

W sieci natychmiast rozgorzała dyskusja na temat tego, czy Cher tą płytą rzuciła wyzwanie Mariah Carey i odbierze jej tytuł "Królowej Bożego Narodzenia". Zdaniem części internautów, za sprawą nadchodzącego wydawnictwa zdobywczyni nagrody Grammy może zdetronizować autorkę kultowego przeboju "All I Want for Christmas is You".

"Założę się, że Mariah nie będzie w tym roku zbyt szczęśliwa" - brzmi jeden z wielu podobnych komentarzy. Co znamienne, Carey próbowała zastrzec ów królewski przydomek jako swój znak towarowy, ale urzędnicy US Trademark Trial and Appeal Board odrzucili jej wniosek.