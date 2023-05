Na razie nie jest jasne, co było przyczyną rozstania Cher i Edwardsa, ani to, z czyjej inicjatywy ten związek się zakończył. Poza informacją o końcu ich związku, osoba z bliskiego otoczenia pary przekazała jednak jeszcze jedną ważną nowinę. Otóż Cher i Edwards nigdy nie byli zaręczeni, a to sugerowały media po tym, jak diwa dostała od swojego ukochanego ogromny pierścionek z brylantem na Boże Narodzenie. Według informatora, para postanowiła w tej sprawie toczyć grę z mediami i celowo nie dementowała plotki o zaręczynach. Ich związek nie był jednak udawany. Mimo rozstania, według serwisu Us Weekly, "nie ma między nimi wrogości i pozostają w dobrych stosunkach".

Cher i Edwards poznali się na tygodniu mody w Paryżu w 2022 r. W listopadzie paparazzi przyłapali ich w Los Angeles, gdy trzymali się za ręce. Kilka dni później piosenkarka potwierdziła, że ją i Edwarda połączyło uczucie. Następnie pojawili się razem na kilku wydarzeniach branżowych, jak gala rozdania Grammy na początku lutego. Po raz ostatni byli widziany razem 12 marca na pokazie Versace w Los Angeles. Wciąż nie wiadomo, czy za rozstaniem w życiu prywatnym pójdzie też rozwód w sprawach zawodowych. Jeszcze w marcu Cher ujawniła, że wraz z ukochanym pracuje nad muzyką do jej nowego albumu. Twierdziła, że wspierał ją jako producent i tekściarz.

Cher była dwukrotnie zamężna. Najpierw z Sonnym Bono, a później z Greggiem Allmanem - obaj byli piosenkarzami. Z każdym doczekała się jednego dziecka. Wśród jej byłych partnerów są też m.in. Val Kilmer, Tom Cruise i Warren Beatty. Jeśli zaś chodzi o Edwardsa, ten był w związku z kontrowersyjną modelką Amber Rose, z którą ma 4-letniego syna.