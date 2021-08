Charlie Watts nie żyje. The Rolling Stones na trasie "No Filter" oddadzą hołd zmarłemu perkusiście

Przypomnijmy, że na początku sierpnia Charlie Watts przeszedł w Londynie pilną operację. "The Sun" informowało, że została wykonana ona po tym, jak muzyk przeszedł rutynową kontrolę lekarską.

Z powodu hospitalizacji muzyk ogłosił, że nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie The Rolling Stones. Zastąpi go Steve Jordan, na co nalegał sam Watts. Perkusista w tym czasie miał udać się na kilkutygodniową rekonwalescencję.

24 sierpnia przekazano informację, że 80-letni Charlie Watts zmarł w szpitalu w Londynie. Wiadomość zasmuciła miliony fanów na całym świecie. Wielu z nich zaczęło się zastanawiać, czy trasa "No Filter" nie zostanie odwołana.

"Koncerty The Rolling Stones się odbędą zgodnie z planem" - potwierdził promotor.



Amerykańska część tournee "No Filter", pierwotnie przełożona z powodu pandemii koronawirusa, rozpocznie się 26 września w St. Louis. W sumie legendarna grupa ma zagrać w 12 miastach.



Charlie Watts był jednym z trzech muzyków The Rolling Stones - obok wokalisty Micka Jaggera i gitarzysty Keitha Richardsa - który zagrał na wszystkich płytach. Po raz ostatni pojawił się na scenie w sierpniu 2019 r. w Miami.