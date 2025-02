Lisa, Raye i Doja Cat we wspólnym utworze "Born Again". Trio stworzyło nawet teledysk

Lisa, znana z K-popowego zespołu Blackpink, zaprosiła Doję Cat i Raye do współpracy przy utworze "Born Again", który ma trafić na jej najnowszy krążek. Piosence towarzyszy hipnotyzujący teledysk, na co fani wyjątkowego trio reagują pozytywnymi komentarzami.