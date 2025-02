Celebryta i jego żona wywołali skandal podczas tegorocznej gali Grammy. Bianca Censori zaskoczyła niecodzienną kreacją, która według wielu krytyków nie przypominała nawet ubrania. Teraz Kanye West szokuje wpisami na portalu X - wspomina tam o swojej żonie, Kamali Harris i Elonie Musku.

Kanye West tłumaczy się eksperymentem społecznym. Potem to neguje

"Kocham Hitlera. I co teraz?", "Jestem nazistą", "Nikt się nie denerwuje, jestem spokojny jak lód. Tak naprawdę się czuję i zawsze będę się tak czuł. Nie ufam żadnej osobie żydowskiej", "Elon ukradł mój nazistowski styl podczas inauguracji" - napisał na X (dawniej Twitter) West, nawiązując tym samym do osobliwego gestu miliardera podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa.

W swoich wpisach wyznał również, że "ma władzę nad żoną" - atakował feministki i znowu nie szczędził antysemickich i homofobicznych uwag. Muzyk zaatakował też kobiety zmagające się z otyłością, a także wezwał do uwolnienia Diddy'ego, czyli rapera oskarżonego o liczne gwałty i przestępstwa o charakterze seksualnym.

Choć Kanye West po długiej serii kontrowersyjnych wpisów zamieścił oświadczenie, w którym przyznał, że jego obraźliwe słowa były jedynie społecznym eksperymentem, teraz znowu publikuje nowe wpisy. "To takie śmieszne, że gdy osoby czarnoskóre rapują o zabijaniu czarnych, to nie jest to nienawiść, ale publikowanie swastyki już jest nienawiścią", "Zostałem wykorzystany przez Żydów" - napisał West, dzieląc się zdjęciem koszulki ze znakiem swastyki.

"Wszyscy zapomnieli o Kamali Harris. To tak jakby została wyrzucona z wytwórni", "Nie podoba mi się to, że powiedziałem, że te wpisy to eksperyment społeczny. Pisałem na Twitterze wszystko, co czułem i niczego nie chcę naprawiać. Pieprzę was wszystkich".

W podcaście "The Download", Kanye West rozmawiając z Justinem Laboyem przyznał, że jego żona Bianca Censori przekonywała go do ponownej diagnozy: "Moja żona zabrała mnie do lekarza, bo powiedziała, że coś w tej mojej osobowości nie wskazuje na chorobę afektywną dwubiegunową. Ona widziała już wcześniej chorobę afektywną dwubiegunową. Okazało się, że tak naprawdę mam autyzm" - stwierdził Ye.

Raper zdradził, że przestał przyjmować również leki na chorobę afektywną dwubiegunową, gdyż był przekonany, że źle wpływają one na jego kreatywność. "Nie brałem leków, odkąd dowiedziałem się, że to nie jest choroba afektywna dwubiegunowa, że to nie jest właściwa diagnoza. Chodzi o znajdowanie rzeczy, które nie blokują kreatywności, a to właśnie wnoszę do świata. Warto się rozkręcić, pod warunkiem, że będziecie kreatywni" - podsumował Ye, dodając: "Nie możesz kontrolować tego, co mówię na Twitterze. Ciągłe uczucie braku kontroli wyprowadziło mnie z równowagi".

