Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" stał się campową wizytówką Roan i wypromował takie utwory jak "Femininomenon", trendujące swojego czasu na TikToku "HOT TO GO!", "Pink Pony Club" czy "My Kink Is Karma". Obok Sabriny Carpenter, Chappell Roan jest uznawana za odkrycie i świeżą twarz popu zeszłorocznego lata, co zbytnio nie dziwi, patrząc na ekstrawaganckie usposobienie artystki oraz chwytliwe teksty piosenek, za które, oprócz Roan, odpowiada także Daniel Nigro, czyli autor współpracujący między innymi z Olivią Rodrigo.