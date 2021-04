Charlie Black nie żyje. Miał 71 lat

Ceniony autor piosenek country Charlie Black miał 71 lat. Zmarł na Florydzie, gdzie mieszkał ze swoją żoną, Daną Hunt Black.

Urodzony w Maryland Black przeniósł się do Nashville po ukończeniu nauki na uniwersytecie.

Tam szybko odniósł sukces jako autor piosenek z Tommym Overstreetem, znanym m.in. z wielkiego hitu country "I Don't Know You (Anymore)" z 1971 roku. Współnie z Blackiem nagrał również m.in. "Heaven is My Woman's Love", "Jeannie Marie (You Were a Lady)" i "If I Miss You Again Tonight", które podbijały listy przebojów muzyki country.

Black był również autorem lub współautorem hitów m.in. dla Reby McEntire, Earla Thomasa Conleya, K.T. Oslina, Kenny'ego Rogersa, Tanyi Tucker, Brendy Lee i Alana Jacksona.

Najbardziej znany był jednak ze współpracy z piosenkarką Anne Murray w późnych latach 70. i wczesnych 80. Płyta "A Little Good News" tej pary znalazła się na szczytach list przebojów i zdobyła nagrodę Grammy w 1984 roku oraz nagrodę Country Music Association.

Wśród wielu wyróżnień, Black otrzymał nagrodę SESAC Country Songwriter of the Year w 1979 roku oraz ASCAP Country Songwriter of the Year w 1983 i 1984 roku. W 1991 roku został przyjęty do Nashville Songwriters Hall of Fame.



