Charli XCX z nową piosenką "Girls Night Out"

Charli XCX zaprezentowała nowy utwór "Girls Night Out".

Jakiś czas temu Charli XCX zapowiedziała, że "w tym roku wypuści dużo muzyki i teledysków" i jak widać, dotrzymuje słowa.

W sieci dostępny jest nowy utwór amerykańskiej wokalistki zatytułowany "Girls Night Out".

Wcześniej Brytyjka opublikowała piosenki "5 In the Morning", "Boys" oraz "After the Afterparty". Udzieliła się także gościnnie w numerze Tove Lo "Bitches".

Obecnie Charli XCX, razem z Camilą Cabello, otwiera koncerty Taylor Swift na jej trasie "Reputation Stadium Tour".

Posłuchaj utworu "Girls Night Out":



