Przypomnijmy, że tuż po premierze swojej nowej płyty "The Wolf & The King" kwartet z Oslo wystąpił w październiku 2024 roku na dwóch koncertach w Polsce – w warszawskiej Proximie i na deskach krakowskiego klubu Kamienna12.

"Piekielne ognie i pełna ofensywa" - 1349 wraca do Krakowa

Po doskonałym przyjęciu fanów z kraju na Wisłą, swoją kolejną trasę Norwegowie postanowili rozpocząć od powrotu do Krakowa, gdzie 8 maja zagrają w Hype Park.

"Gdy w zeszłym roku dali popis blackmetalowej agresji na dwóch polskich przystankach, aż człowiek chciał, by wrócili jak najprędzej. No i wracają, by blastować, posiekać i atakować. Jeśli lubicie, gdy jest intensywnie i konkretnie, nie może was to ominąć" - zachęca Knock Out Productions, organizator jedynego polskiego koncertu 1349 w ramach majowej trasy Norwegów po Europie.

"1349 nie trzeba specjalnie przedstawiać. Mało kto dorównuje im w kategorii rozjuszonego, w pełni oldskulowego black metalu, w którym liczą się piekielne ognie i pełna ofensywa w kierunku słuchacza. Na ubiegłorocznym 'The Wolf & The King' nie oszczędzają nikogo" - przypomniano.

Teledysk do rozpoczynającego nowy album 1349 utworu "The God Devourer" możecie zobaczyć poniżej:

"Ekstrema i eklektyzm" - kto zagra u boku 1349?

Na całej trasie, w tym ma krakowskiej imprezie, podopiecznym francuskiej wytwórni Season Of Mist towarzyszyć będzie The Ruins Of Beverast, niemiecki projekt Alexandra von Meilenwalda z pogranicza nastrojowego black / doom metalu.

"The Ruins Of Beverast to inna bajka. Wybrzmiewają głównie w wolnych tempach, eksplorując melodie atmosferycznego black metalu, doomowe stąpanie, a także gotyckie ponuractwo. Alexander von Meilenwald wie, jak robić piosenki, z których wylewa się ciemność. To wolny, smolisty black metal o klimatycznym wydźwięku z doomowymi i gotyckimi wpływami, który zadowoli każdego, kto lubi wolno" - czytamy na stronie organizatorów.

Anonsowany hasłem "ekstrema i eklektyzm" skład tournée 1349 uzupełni deathmetalowy Vitriol z USA, których drugi album "Suffer & Become" miał swą premierę na początku 2024 roku z nalepką zasłużonej Century Media Records z Niemiec.

"Vitriol nie lubią półśrodków. Grają death metal na najwyższych obrotach - szczelnie wypełniony dysonansami, technicznymi sztuczkami i brutalnością. To nie jest bezpieczna muzyka. Sterylnie czysty i zajadły do granic brutalno-techniczny death metal w wykonaniu rzeźników z Vitriol to samo gęste. Sprawdźcie 'Suffer & Become' i dajcie się im poturbować, nie pożałujecie" - zapewniono.

Skład 10-koncertowej trasy, która poza Polską przetoczy się przez Słowację, Chorwację, Serbię, Grecję, Turcję, Bułgarię i Rumunię, zamknie szwedzki Sarcator - kolejny podopieczny wspomnianej wytwórni z Dortmundu. Szwedzki kwartet jest świeżo po styczniowej premierze trzeciego longplaya "Swarming Angels & Flies", obok którego nie powinni przejść obojętnie miłośnicy starej szkoły thrashu o smoliście czarnym zabarwieniu.

"Sarcator są młodzi, bezczelni i podają wściekły do granic black / thrash z deathmetalowym nerwem. Ich nowy album nie pozostawia złudzeń. Kochają oldskulową bezpośredniość i stawiają na klasykę - pierwszofalowy black metal, thrash i death. Aż chciałoby się mieć ekran z ich logiem na tyle katany" - napisali organizatorzy.

Bilety na krakowski koncert 1349 dostępne są w cenach 115 zł (pierwsza pula), 125 zł (druga pula) i 140 zł (w dniu imprezy; w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).

1349 - blackmetalowa plaga z Norwegii

Przypomnijmy, że nazwa 1349 to rok, w którym nawiedziła Norwegię tzw. czarna śmierć - dżuma, której ofiarą padło dwie trzecie tamtejszej populacji. Morowa zaraza, która przetoczyła się przez XIV-wieczną Europę, przeszła do historii jako jedna z największych epidemii w dziejach ludzkości.

Powstały w Oslo 1349, który za dwa lata rozpocznie trzecią dekadę działalności, ma w swoim dorobku osiem albumów studyjnych i pozostaje dziś jednym z czołowych przedstawicieli osławionej norweskiej sceny blackmetalowej. Stabilny od lat skład formacji tworzą wokalista Rvan, basista Seidemann, gitarzysta Archaon oraz uznany perkusista Frost z Satyricon.