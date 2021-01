Carla Fernandes w nowy rok z przytupem! Posłuchaj "Sweatpants"

Carla Fernandes wkracza w nowy rok z singlem "Sweatpants". Utwór to połączenie relaksującego klimatu z gitarowymi brzmieniami.

Carla Fernandes zaprezentowała nowy singel /Karol Makurat / Reporter

"Sweatpants" to idealna propozycja muzyczna do słuchania po szaleństwach sylwestrowej nocy, które - chociaż w tym roku zaledwie symboliczne - szczególnie skłaniają do refleksji.

Początek roku to dobry moment na przemyślenie i zamknięcie pewnych etapów.

"'Sweatpants' to utwór o pogodzeniu się z rozstaniem czy zakończeniu jakieś relacji. Jest o momencie, w którym przestajesz płakać i akceptujesz sytuację.

Zaczynamy myśleć, że może to nawet lepiej, że tak wyszło, może tak miało być. Dlatego wskakujemy w dresiki, oglądamy ulubione filmy i świetnie się bawimy w swoim towarzystwie" - tak o piosence mówi Carla.



Carla Fernandes to znana z "The Voice Kids" wokalistka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach (ma matkę Polkę oraz ojca pół Hiszpana i pół Portugalczyka). W talent show wystąpiła w wieku 15 lat. Podczas przesłuchań w ciemno wykonała przebój Eda Sheerana "Thinking Out Loud" i przykuła uwagę wszystkich czterech trenerów. W programie dotarła do finału.



Artystka tworzy i wykonuje muzykę, która jest połączeniem nowoczesnego popu z elementami latino i r'n'b.

Urodzona w Londynie, a wychowana w wielokulturowej rodzinie w Polsce, Carla posługuje się płynnie kilkoma językami, dlatego pisze utwory zarówno po polsku ("To co ważne" - kompozycja wykonana wraz z AniKą Dąbrowską i Adamem Kuberą była swoistym protest songiem przeciw hejtowi w internecie), jak i angielsku ("Casual" czy "Por Qué" - utwór nagrany z hiszpańskim gwiazdorem).