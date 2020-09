Cardi B złożyła pozew o rozwód z Offsetem

Niespełna trzy lata przetrwało gwiazdorskie małżeństwo Cardi B i rapera Offseta.

Cardi B złożyła wniosek o rozwód z Offsetem /Gabriel Olsen/FilmMagic /Getty Images

Plotkarski serwis Page Six poinformował, że Cardi B złożyła pozew o rozwód, a przesłuchanie przed sądem w tej sprawie odbędzie się 4 listopada.

Raperka wzięła ślub z Offsetem z grupy Migos w tajemnicy we wrześniu 2017 r. W lipcu 2018 r. na świat przyszła ich córka Kulture Kiari Cephus.

Już na początku ich związku pojawił się poważny kryzys, kiedy Cardi oskarżyła męża o zdrady. Ostatecznie wówczas postanowiła z nim zostać.

"Jeśli kogoś kochasz i przestajesz z nim być, a media społecznościowe mówią ci, żeby nie rozmawiać z tą osobą, bo ona cię zdradziła, to nie czujesz się z tym dobrze" - tłumaczyła w 2019 r. w rozmowie z "Vogue".

Na razie przyczyny rozwodu nie zostały ujawnione.

Cardi B jest jedną z najpopularniejszych raperek i najbardziej zapracowanych gwiazd muzycznego show biznesu.



Nagrana w 2018 roku jej pierwsza studyjna płyta "Invasion of Provacy" odniosła ogromny sukces, a Cardi wspięła się niemal na sam szczyt muzycznego świata. Liczne nominacje i nagrody, współprace z innymi popularnymi gwiazdami, duże trasy koncertowe i występy na największych festiwalach muzycznych - wydawałoby się, że bardzo szybko raperka osiągnęła niemal wszystko. Cardi nie poszła jednak za ciosem i postanowiła nieco zwolnić, by urodzić dziecko i zająć się jego wychowaniem.



Raperka szybko wróciła jednak na scenę, a macierzyństwo na tyle jej służy, że zaczęła marzyć już o kolejnym potomku.

Aktualnie Cardi B pracuje nad swoją drugą studyjną płytą. Do tej pory poznaliśmy single "Money", "Please Me" (z Bruno Marsem), "Press", "Yes" (z Fat Joe i Anuel AA) i "WAP" (z Megan Thee Stallion).