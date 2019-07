Cardi B wytatuowała sobie imię męża. Co na to Offset?

Cardi B postanowiła, że na jej ciele znajdzie się kolejny tatuaż, który ma głębsze, emocjonalne znaczenie. Został on bowiem zadedykowany jej mężowi. Raperka utrwaliła na swoim ciele sceniczne imię partnera – Offset.

Cardi B wytatuowała sobie imię męża / John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank /Getty Images

Specjalnie dla swojego męża – Offseta – Cardi B zrobiła sobie nowy tatuaż. Raperka wytatuowała sobie sceniczne imię partnera na wewnętrznej stronie uda.



Choć sama nie pochwaliła się nowym nabytkiem w mediach społecznościowych, zrobił to wyraźnie zachwycony Offset.



Raper na swoim Instagramie wrzucił zdjęcie Cardi i tatuażu.



Pod fotografią napisał "Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu".



Cardi B jest kolejną gwiazdą, która zdecydowała się na utrwalenie imienia ukochanego na ciele. Wiele takich przedsięwzięć kończyło się niestety usuwaniem, lub przerabianiem tatuażu po zdradach, rozstaniach i rozwodach.



Związek Cardi B i Offseta to bardzo dynamiczna i pełna napięć relacja, która raz jest sielanką, innym razem burzą. Para wiele razy rozstawała się i znów schodziła. W 2017 roku wzięli w sekrecie ślub, później nagle się rozeszli, by znów do siebie wrócić. Wielokrotnie też Cardi posądzała męża o zdrady. Sytuacja nie zmieniła się nawet po narodzinach ich wspólnego dziecka.



