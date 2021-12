Mimo przeziębienia Cardi B zdecydowała się nagrać 13-minutowy film na Instagramie, w którym opowiedziała fanom o swoich przyszłorocznych planach. Zdradzając przy tym, że ma wielkie nadzieje na odzyskanie swojej dawnej werwy.

"Wszystko wygląda tak efektownie, widzisz mój Instagram i wszystko wydaje się takie wspaniałe. Tymczasem próbuję przywrócić równowagę mojemu życiu" - przyznała Cardi B, zaczynając swój kilkunastominutowy wywód.

Raperka z pewnością zaspokoiła ciekawość tych, którzy czekają na jej drugi album. 5 lutego 2021 opublikowała nowy solowy singel "Up", pierwszy wydany w 2021 roku. Zapowiedziała też, że całość fani otrzymają w przyszłym roku.

"Obecnie zajmuję wiele stanowisk, co pochłania dużo czasu" - przyznała raperka, która w grudniu została mianowana dyrektor kreatywną Playboya. "Na dodatek muszę wydać w przyszłym roku album i nakręcić film. Mam do zrobienia tyle rzeczy" - zapowiedziała Cardi B. Mówiąc o filmie, raperka zapewne miała na myśli nadchodzącą komedię kryminalną "Assisted Living".

Niektórzy fani stwierdzą zapewne, że przyszła najwyższa pora na nowy album. Jej ostatnie muzyczne przedsięwzięcie do debiutancki i jak na razie jedyny album, który ukazał się w 2018 roku. Tuż po jego wydaniu artystka zapowiadała jego kontynuację, która nieco przeciągnęła się w czasie.

"Po prostu przestałam pracować nad albumem, zupełnie nie wiem dlaczego. Myślę, że pandemia i wszystko co się z nią wiązało, zniechęciło mnie do dalszej pracy nad nim. Chciałam wydać album i od razu koncertować" - wyjaśniła w kwietniu tego roku w wywiadzie dla magazynu "XXL".

Oprócz takich hitów jak "I Like It" i "Up", ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród, w tym Grammy. Cardi B współpracowała również z największymi gwiazdami estrady jak m.in. Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Madonna oraz Bruno Mars. W 2018 roku magazyn "Time" umieścił ją na prestiżowej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.