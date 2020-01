Cardi B chce się zająć polityką

Cardi B wyznała w mediach społecznościowych, że rozważa rozpoczęcie kariery politycznej. Znana z ostrej krytyki pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa artystka, od dawna żywo interesuje się życiem publicznym. Niedawno zdradziła, że chce iść na studia, żeby przygotować się do planowanej zmiany zawodu.

Cardi B (z prawej) zajmie się polityką? /Emma McIntyre /Getty Images

Odnosząca sukcesy w muzyce Cardi B od dawna przejawia duże zainteresowanie światem polityki. Laureatka wielu nagród Grammy, BET Awards i MTV VMA, co jakiś czas publikuje w sieci swoje spostrzeżenia dotyczące aktualnych wydarzeń i działań władz Stanów Zjednoczonych, nie szczędząc przy tym słów krytyki m.in. amerykańskiemu prezydentowi. Artystka należy do najzacieklejszych przeciwników Donalda Trumpa - zdarzyło jej się nawet nazwać go "terrorystą".



Cardi B: Nowe odkrycie amerykańskiego rapu 1 / 8 Cardi B (czyli Belcalis Almanzar) urodziła się 11 października 1992 roku w Nowym Jorku. Jej matka pochodziła z Trynidadu i Tobago, a ojciec z Dominikany. Źródło: Getty Images Autor: Alberto E. Rodriguez udostępnij

Reklama

Raperka konsekwentnie wyraża publicznie dezaprobatę dla prezydenta oraz rozczarowanie postępowaniem amerykańskiego rządu - m.in. w związku z niedawnym zastrzeleniem irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

"Myślę, że chcę być politykiem. Naprawdę kocham zarządzanie, choć nie zgadzam się z obecnym rządem" - napisała niedawno na Twitterze. Co skłoniło ją do rozważań nad potencjalnym zwrotem w karierze? Inspiracją miały być wojenne filmy dokumentalne, które pasjami ogląda. "Bez względu na to, ile broni masz w kraju, potrzebujesz ludzi! W jaki sposób zamierzasz przeciwstawić się innemu krajowi i być może rozpocząć wojnę, gdy w twoim kraju nie ma patriotyzmu? Coraz rzadziej spotykam ludzi twierdzących, że kochają bycie Amerykanami" - napisała Cardi B, nawiązując rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi i Iranem.

Artystka zdradziła też, że rozważa podjęcie dalszej edukacji, by lepiej przygotować się do nowej roli. "Czuję, że gdy wrócę do szkoły i skupię się na nauce, być może w przyszłości wystartuję w wyborach do Kongresu. Sądzę, że mam mnóstwo pomysłów, które mają sens. Potrzebuję tylko kilku lat studiów, żeby móc trochę tu namieszać" - dodała Cardi B.

Artystka od dawna interesuje się polityką, ale to, że sama chciałaby się nią zajmować, to nowość. W zeszłym roku, gdy była gościem programu "Entertainment Tonight", została wprost zapytana o to, czy kiedykolwiek zastanawiała się nad karierą polityczną. Wtedy zaprzeczyła. "Czuję, że to bardzo duża odpowiedzialność. Nie możesz zawieść milionów ludzi, którzy na ciebie głosowali" - powiedziała wówczas Cardi B. Wiele wskazuje jednak na to, że w ciągu ostatnich miesięcy zmieniła zdanie.