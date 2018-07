"Camp Rock" ma 10 lat. Fani doczekają się "Camp Rock 3"?

20 czerwca 2008 roku w Stanach Zjednoczonych wyemitowano film "Camp Rock". Produkcja zdobyła gigantyczną popularność, a dzięki niej swoje kariery rozpoczęli bracia Jonas oraz Demi Lovato. Przy okazji 10-lecia produkcji ponownie pojawiły się głosy o powstaniu "Camp Rock 3". Gwiazdy grające głównych bohaterów są tym pomysłem zainteresowane, jednak mają kilka wymagań.

Demi Lovato jest chętna na grę w "Camp Rock 3" /Gilbert Flores/Broadimage / East News

"Camp Rock" w Stanach Zjednoczonych zadebiutował w czerwcu 2008 roku. Polscy widzowie mieli okazję zobaczyć film dopiero 20 października. W głównych rolach wystąpili Demi Lovato oraz bracia Jonas (Nick, Joe, Kevin).

Reklama

Produkcja opowiadała historię młodej dziewczyny spędzającej wakacje na obozie muzycznym, która postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami.



Musical okazał się sukcesem, a popularność dzięki niemu zdobyli wspomniani Jonas Brothers i Demi Lovato. Dwa lata później Disney stworzył kontynuację produkcji pt. "Camp Rock 2: Wielki Finał".

Mimo kolejnego sukcesu komercyjnego trzecia część filmu nigdy nie powstała. Od tamtego czasu minęło osiem lat, a w sieci kilkakrotnie wybuchła dyskusja na temat tego, czy fani doczekają się "Camp Rock 3".



Kiedyś nieatrakcyjni, dziś rozchwytywani. Metamorfozy gwiazd 1 16 Adele karierę muzyczną rozpoczęła w 2006 roku. Dwa lata później ukazał się jej debiutancki album "19". Zarówno ta płyta, jak dwie następne - "21" oraz "25 - stały się bestsellerami. Każda z nich rozeszła się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Na zdjęciu Adele w 2008 roku Autor zdjęcia: Rosie Greenway Źródło: Getty Images 16

Oczywiście liczne komentarze docierają też do grających w poprzednich dwóch częściach. Jednym z pierwszych, którzy zabrali głów w sprawie był Joe Jonas. To również on wyszedł z inicjatywą, że "Camp Rock 3" musi być przeznaczony dla widza dorosłego.

"To oczywiście ma sens. Dla nas - mnie, Demi i Nicka - nowy wspólny film na pewno byłby dobrą zabawą" - opowiadał Joe w rozmowie z "Marie Claire".



"Zakończenie powinno być nieco bardziej mroczne. Przeznaczone dla dorosłych. Może niech nie będzie to porno, ale film dozwolony od lat 18" - tłumaczył wokalista.



Pomysł szybko podchwycili Nick Jonas i Demi Lovato, którzy wydają się być chętni do gry w nowym filmie.



"To naprawdę delikatna sprawa, bo dwie części są uwielbiane przez fanów. Myślę, że jeśli to ma zadziałać, musi powstać nowa wersja, którą tworzymy ze specjalnym zespołem i wymyślamy coś wyjątkowego" - mówił Nick Jonas, dodając, że chętnie ponownie spotkałby się na planie z braćmi i Lovato.

"Na pewno to zrobimy. To będzie wyglądało jak spotkanie 'American Pie' z Disney Channel. To się wydarzy" - zapewniała piosenkarka w rozmowie z ET.com.



"Chcielibyśmy, aby 'Camp Rock 3' był dla widzów powyżej 18. roku życia. Wszyscy nasi fani są dorośli, więc ci, którzy obejrzą ten film, docenią to" - mówiła w programie Ellen DeGeneres.

MTV VMA: Jak zmieniały się gwiazdy na czerwonym dywanie? 1 9 Demi Lovato Autor zdjęcia: Frederick M. Brown/Larry Busacca/Jason Merritt/ Źródło: Getty Images 9

Przy okazji 10-lecia filmu na temat trzeciej części ponownie wypowiedział się Joe Jonas.

"Nigdy nie mów nigdy" - stwierdził w rozmowie z "E! News". "Rozmawialiśmy o tym przez chwilę. Chcielibyśmy zrobić coś absurdalnego, jak film przeznaczony dla widzów dorosłych" - dodał.

Disney, mimo chęci aktorów, wciąż milczy w sprawie. Wydaje się, że studio jest zbyt zajęte innymi produkcjami, aby znaleźć czas nawet na stworzenie kolejnej części musicalu.