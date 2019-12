Camila Cabello przeprasza za obraźliwe wpisy z przeszłości. "Jest mi wstyd"

Camila Cabello zamieściła w mediach społecznościowych przeprosiny po tym, jak do sieci trafiły jej rasistowskie wpisy z 2012 roku, które umieszczała w serwisie Tumblr. "Jest zawstydzona tym, co robiłam" – napisała.

Camila Cabello przeprosiła za zachowanie z przeszłości /Emma McIntyre /Getty Images

Mająca kubańskie korzenie Camila Cabello pod ostrzałem mediów znalazła się, gdy do sieci trafiały jej archiwalne wpisy z Tumblra z 2012, gdzie w wulgarny sposób obrażała m.in. Afroamerykanów i Azjatów. Śmiała się też m.in. z pobicia Rihanny przez Chrisa Browna. Wokalistka w tamtym czasie miała 14 lat.



W środę (18 grudnia) wokalistka zdecydowała się umieścić na swoim Twitterze oficjalne przeprosiny.

"Kiedy byłam młodsza używałam sformułowań, za które jest mi wstyd aż do dziś i o których szybko nie zapomnę. Byłem niewyedukowana i zachowałam się ignorancko. Świadoma pewnych rzeczy stałam się dopiero, gdy zaznajomiłam się z historią i bolesnym znaczeniem słów, których używałam. Jestem zawstydzona tym, co robiłam" - napisała.



"Obecnie mam 22 lata. Jestem dorosła, douczona i świadoma historii tych słów i ciężaru, jaki ze sobą niosą. Te błędy nie reprezentują tego, kim teraz jestem lub osobą, którą będę. Stoję i zawsze będę stać po stronie miłości. Moje serce w tamtym czasie nie zawierało ani odrobiny nienawiści" - dodała.

"Nie mogę wyrazić, jak bardzo mi jest przykro i jak bardzo zażenowana się czuję. Przepraszam z całego serca" - podsumowała.



Media zwróciły uwagę, że podobną wpadkę wizerunkową kilka miesięcy temu zaliczył chłopak Camili - Shaw Mendes. Muzyk przepraszał za obraźliwe sformułowania z 2013 roku, które znalazły się na jego Twitterze.

Camila Cabello promuje obecnie swój drugi solowy album "Romance". Płyta ukazała się 6 grudnia i promują ją single: "Liar", "Shameless", "Cry For Me", "Easy", "Living Proof" i "My Oh My".