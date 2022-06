Britney Spears i Sam Asghari po sześciu latach sformalizowali swój związek. Ceremonia zaślubin odbyła się 9 czerwca w Kalifornii, a na liście zaproszonych gości znalazły się takie gwiazdy, jak Madonna, Donatella Versace czy Drew Barrymore. Co zgoła oczywiste, zabrakło rodziców i siostry panny młodej, z którymi pozostaje ona skonfliktowana od czasu zakończenia sądowej kurateli.

Para młoda poznała się w 2016 roku na planie teledysku do piosenki "Slumber Party". Młodszy od Księżniczki Popu o 12 lat irański aktor i model wcielił się w organizatora hucznej imprezy, podrywanego przez samą Britney. Między Spears i Asgharim natychmiast zaiskrzyło. Z biegiem czasu ich związek stawał się coraz poważniejszy, a we wrześniu zeszłego roku zakochani poinformowali fanów o zaręczynach.



Jak donosi "TMZ", czwartkową uroczystość zakłócić próbował pierwszy mąż gwiazdy, Jason Alexander. Mężczyzna wtargnął do prywatnej sali weselnej na kilka godzin przed zaplanowaną ceremonią i wprost oznajmił, że zamierza "zrujnować" ślub eksmałżonki. Intruz wykazał się przy tym sporą niefrasobliwością, a nawet brawurą - swoją wycieczkę po posiadłości gwiazdy transmitował na żywo na Instagramie. Odbiorcy mogli więc zobaczyć, jak Alexander wita się z pochłoniętymi przygotowaniami pracownikami Spears i przechadza się po sali weselnej wołając Britney. "Nazywam się Jason Alexander. Britney mnie tu zaprosiła. Jest moją pierwszą żoną, moją jedyną żoną. Jestem jej mężem" - przekonywał.



Zaniepokojeni fani artystki natychmiast zaalarmowali jej asystentkę, Vicky T., która zgłosiła sprawę na policję. "Choć przebywałam za granicą, starałam się zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo gościom. Dziękuję niesamowitym fanom Britney, którzy zareagowali tak przytomnie i masowo zgłaszali do mnie, że na miejscu dzieje się coś niedobrego. Jesteście absolutnie cudowni. Zapewniam, że młoda para jest bezpieczna i wszystko jest pod kontrolą" - ujawniła w opublikowanej na Instagramie relacji wideo. Osoba z bliskiego otoczenia piosenkarki zdradziła w rozmowie z "People", że choć była ona "wstrząśnięta" całym zajściem, nie chciała przekładać wymarzonej uroczystości.



Alexander został błyskawicznie ujęty przez funkcjonariuszy policji, co w rozmowie z mediami potwierdził Cameron Henderson z biura szeryfa hrabstwa Ventura. Po tym, jak doszło do szarpaniny między nim a ochroniarzami, trafił do aresztu. W międzyczasie okazało się, że jest poszukiwany przez policję z innego stanu. W styczniu mężczyzna został skazany na 11 miesięcy i 29 dni dozoru elektronicznego za nękanie pewnej kobiety. Po czwartkowym incydencie postawiono mu zarzuty wtargnięcia, wandalizmu i pobicia.

Alexander i Spears wzięli ślub w styczniu 2004 roku w Las Vegas. Powiedzieć, że małżeństwo piosenkarki i jej przyjaciela z dzieciństwa nie przetrwało próby czasu, to nic nie powiedzieć - po zaledwie 55 godzinach od zawarcia związku na wniosek matki gwiazdy sąd oficjalnie unieważnił go z uwagi na "brak zrozumienia podjętych przez Spears działań". W tym samym roku artystka wyszła za mąż po raz drugi. Jej kolejnym wybrankiem był raper Kevin Federline. Para doczekała się dwóch synów - Seana Prestona i Jaydena.