"Latające Biustonosze - projekt stworzony w hołdzie twórczości zespołu Piersi (Lata 1984-2013)" - czytamy o nowej grupie, w skład której weszli m.in. byli muzycy Piersi (m.in. gitarzysta Wojciech Cieślak i klawiszowiec Krzysztof Imiołczyk).

O nowym zespole zrobiło się głośno za sprawą pierwszego utworu "Świenty Paweł" , która dotyczy byłego wokalisty grupy Piersi, a obecnie posła z listy Prawa i Sprawiedliwości - Pawła Kukiza. Nagranie w niespełna tydzień zanotowało ponad 260 tys. odsłon. Po miesiącu utwór ma prawie 350 tys.



Kolejne piosenki to "Glapa Glapa" (o prezesie Narodowego Banku Polskiego Adamie Glapińskim) oraz "Drewniane kłamstewka". Choć sami twórcy podkreślają, że wszelkie podobieństwa są przypadkowe, wszystko jednoznacznie wskazuje na premiera Mateusza Morawieckiego.



"Afer już było sporo / Od maili aż po parcele / Mimo to mały Pinokio / Wciąż pozostał na czele" - śpiewał wokalista Paweł Kwaśny.



Tłumaczył on jednak, że chcą w swoich utworach uświadamiać słuchaczy przez satyrę, a nie kogoś obrażać. "To fikcyjny obraz rzeczywistości opowiadający o słabości klasy politycznej do tytułowych drewnianych kłamstewek" - podkreślał Kwaśny.

Wideo Latające Biustonosze - Drewniane Kłamstewka

Teraz Latające Biustonosze prezentują utwór "Danke Dance" opowiadający o "Danusi z Woronicza". Pierwowzorem nagrania ma być jedna z twarzy TVP - Danuta Holecka.

"Danusiu z Woronicza / Czym jeszcze nas zaskoczysz / Być może jakiś nowy pasek / Wydrapie komuś oczy" - brzmi fragment ( sprawdź cały tekst! ).

"Utwór ma charakter satyryczny. Wszelkie podobieństwa do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe" - podkreślają na koniec autorzy.



Dodajmy, że wokalista Latających Biustonoszy pojawił się w szóstej edycji "The Voice of Poland" w TVP w 2015 r. Wówczas nie odwrócił się żaden z trenerów (Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Maria Sadowska oraz Baron i Tomson).