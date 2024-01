Powstałe w 2023 roku warszawsko-gdyńskie trio Lisha & The Men tworzą wokalistka Joanna Liszowska , gitarzysta, producent i kompozytor muzyki filmowej Piotr "Miki" Mikołajczak oraz gitarzysta, kompozytor i producent Tomek "Konfi" Konfederak.

Piotr Mikołajczak znany jest ze ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali m.in. "Syn Królowej Śniegu", "Babilon", "Leśniczówka" i "Archiwista". Jako autor piosenek współpracował m.in. z Edytą Górniak, Krzysztofem Cugowskim, Piotrem Cugowskim oraz Krzysztofem Kiljańskim.

Reklama

Z kolei Tomek "Konfi" Konfederak był współtwórcą popularnego na początku XXI wieku zespołu Ha-Dwa-O! . Jako twórca piosenek współpracował z m.in. Kasią Popowską i Sarsą , pisząc dla nich takie przeboje jak m.in. "Przyjdzie taki dzień", "Naucz mnie", "Indiana" czy "Zapomnij mi".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ha-Dwa-O Popatrz na mnie

Co Joanna Liszowska szykuje z grupą Lisha & The Men?

Pod nowym szyldem twórcy postanowili połączyć swoją pasję do muzyki, łącząc w niej elementy muzyki soft lat 70., folku, muzyki filmowej i popu lat 90. Obecnie muzycy pracują nad debiutanckim albumem. Pierwszym singlem była piosenka "Zatańcz" , którą grupa zaprezentowała premierowo podczas Top of the Top Festival w Sopocie. Drugi utwór to świąteczno-noworoczny numer "W ten jedyny czas" ( posłuchaj! ).

"Cały czas pracujemy, kolejne piosenki już wkrótce się pojawią. Jak będzie gotowa płyta, to również ją wydamy. Praktycznie mamy już 2/3 materiału, którym już szczegółowo będziemy się zajmować od stycznia tego roku. Myślę więc, że jeśli będzie taka potrzeba i rzeczywiście zbierzemy takie piosenki, które uznamy za interesujące, to płyta może się pokazać" - mówi Tomek Konfederak.

"Ta płyta roboczo ma tytuł 'The Best Of', więc naprawdę selekcja jest spora" - dodaje Piotr Mikołajczak.

"Najważniejsze, żeby każdy z tych utworów nam się podobał, żebyśmy je czuli i mogli się pod nimi podpisać obiema rękami" - uzupełnia Joanna Liszowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joanna Liszowska (Lisha & The Men): Jestem dość chaotyczna Newseria Lifestyle

Joanna Liszowska już nieraz udowodniła, że ma duży potencjał wokalny i sceniczny. Od tej strony zaprezentowała się chociażby widzom programu "Jak oni śpiewają", czy show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Joanna Liszowska realizuje projekty muzyczne, ale nie zamierza rezygnować z aktorstwa. Przyznaje też, że choć czasem niełatwo jej pogodzić wszystkie obowiązki zawodowe, to dwoi się i troi, by zawsze dać z siebie wszystko, bo praca jest jej pasją.

"Wydaje mi się, że jestem dość chaotyczna, to jednak logistycznie w różnych kwestiach jestem już mistrzynią. I oczywiście, że to czasami powoduje jakiś stres, ale najważniejsze jest to, że ja uwielbiam to, co robię, uwielbiam różne wyzwania i kocham swoją pracę. Chociaż w tej chwili i tak dokonuję już większej selekcji i staram się być bardziej asertywna w podejmowaniu decyzji zawodowych, bo jednak wszystkiego nie da się zrobić, więc muszę dokonywać pewnych wyborów, bo jednak na pierwszym miejscu jest moja najważniejsza rola - bycie matką" - dodaje aktorka.

Kim jest Joanna Liszowska?

A ktorka, wokalistka i prezenterka telewizyjna nigdy nie kryła się z tym, że jej wielką pasją, obok aktorstwa, jest muzyka. Choć widzowie znają ją m.in. z serialu "Przyjaciółki", to nieraz publiczność mogła ją nie tylko oglądać, ale też słuchać podczas spektakli muzycznych.



Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w spektaklu muzycznym "Siedem grzechów głównych" Kurta Weila w reżyserii Janusza Wiśniewskiego. Widzowie mieli okazję przekonać się o jej wokalnych umiejętnościach podczas programu "Jak oni śpiewają", w którym zdobyła główną nagrodę - Brylantowy Mikrofon (2007). W 2012 r. pojawiła się w drugiej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" , zajmując trzecie miejsce.

W 2018 r. zasiadła gościnnie w jury tego show Polsatu, a trzy lata później zaśpiewała w świątecznej edycji.



Śpiewająca aktorka ma w dorobku takie sukcesy jak trzecie miejsce na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, główna nagroda na Festiwalu Interpretacji Piosenek Agnieszki Osieckiej w Sopocie oraz Grand Prix na Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku.