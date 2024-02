Przypomnijmy, że Jamala ( posłuchaj! ) jesienią 2022 r. pojawiła się jako uczestniczka w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (tańczyła w parze z Jackiem Jeschke). W trakcie występów w tanecznym show razem z Fundacją Polsat apelowała o wpłaty na rzecz ukraińskich dzieci.

"Z nadzieją. To jest takie głębokie... a teraz odbieram to zupełnie inaczej. Mam w sobie nadzieję, wiarę i ogromną miłość!" - napisała 40-letnia wokalistka na Instagramie, gdzie pokazała swoje zdjęcie w ciąży.

Jamala jest w ciąży. Rodzina gwiazdy Eurowizji się powiększy

Przypomnijmy, że Jamala w kwietniu 2017 r. poślubiła Bekira Suleimanova. Mąż wokalistki jest absolwentem Wydziału Fizyki i Matematyki Uniwersytetu Narodowego Tarasa Szewczenki w Kijowie i działaczem społeczności Tatarów krymskich. Mają dwóch synów: Emira-Rachmana (ur. 2018) i Selima-Giraya (ur. 2020).

To z nimi wokalistka po wybuchu wojny uciekła z Kijowa przez Rumunię, Bułgarię do Stambułu w Turcji. Od tego czasu gwiazda nieustannie informuje o tym, co dzieje się w jej kraju, występując na koncertach na rzecz zaatakowanej ojczyzny.

Jamala w 2016 r. wygrała Eurowizję utworem "1944", poświęconym masowym przesiedleniom Tatarów krymskich. Artystka angażuje się w działania na rzecz pomocy Ukrainie i informowania o sytuacji Ukraińców w obliczu rosyjskiej inwazji.

Wideo