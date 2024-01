Jason Donovan stał się popularny za sprawą roli Scotta Robinsona w australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi" (1986-1989), gdzie występował u boku Kylie Minogue. Gwiazdy serialu w tamtym czasie były też parą w prawdziwym życiu, a rozstali się niemal w tym samym czasie, gdy oboje pożegnali się z produkcją.



Donovan zadebiutował w 1989 roku albumem "Ten Good Reasons". Płyta zyskała oszałamiającą popularność, osiągając w Wielkiej Brytanii status pięciokrotnej platyny.



To właśnie na debiutanckiej płycie Australijczyka znalazł się zaśpiewany w duecie z Kylie Minogue przebój "Especially For You". Na pomysł nagrania numeru wpadli Mike Stock, Matt Aitken i Pete Waterman, producenci obu gwiazd.

Jego drugi album - "Between The Lines" - dotyczył natomiast bolesnego rozstania z Minogue. Płyta pokryła się platyną w Wielkiej Brytanii, jednak nie osiągnęła takiego sukcesu, jak jego debiut.



Kryzys w życiu Jasona Donovana. Kariera, która nigdy nie wróciła na właściwe tory

Później kariera muzyczna muzyka załamała się. Artysta skoncentrował się na występach w musicalach. Pod koniec lat 90. ujawniono, że piosenkarz miał poważne problemy z używkami (z tego też powodu trafił w poważnym stanie do szpitala w Los Angeles). W 2011 roku piosenkarz ujawnił, że od 11 lat jest czysty. Donovan przestał brać, gdy na świat przyszło jego pierwsze dziecko - córka Jemma.

Donovan nie zdołał już odbudować kariery, często pojawiał się w telewizji (m.in. w reality show "I'm Celebrity... Get Me Out of Here!"), występował w serialach, operach mydlanych oraz kolejnych musicalach.



Zdjęcie Kylie Minogue i Jason Donovan w 1989 roku / Gie Knaeps / Getty Images

W 2009 roku zagrał w australijskim musicalu "Priscilla, królowa pustyni" w teatrze Palace Theatre w Londynie, występował również w brytyjskiej wersji "Tańca z gwiazdami".

Po dwóch albumach wypełnionych w większości nowymi wersjami przebojów sprzed lat, piosenkarz w 2012 roku wydał płytę z nowym materiałem.



"To cudowne uczucie, znów być w studio nagraniowym. Mam wyraźną wizję tego, jak brzmieć ma ten album i jestem podekscytowany jak nigdy wcześniej" - komentował.



W tym samym roku, aby nieco podbić zainteresowanie swoją muzyką, Donovan pojawił się w talk show Piersa Morgana, gdzie opowiadał o swoim uzależnieniu i związku z Kylie Minogue. Zdradził też, że przeszedł zabieg przeszczepu włosów.



Powrót do serialu "Sąsiedzi". Jak dziś wyglądają Donovan i Minogue?

Powrót na muzyczną scenę nie okazał się być imponujący (album przeszedł bez echa), ani też długotrwały. Była to ostatnia jak na razie płyta w dyskografii wokalisty.

Donovan pojawiał się regularnie w kolejnych programach. Był jurorem w"Superstar", koncertował na trasach zapomnianych gwiazd lat 80. oraz dostał audycję w Hearts 80s Radio.

W 2022 roku ogłoszono, że w związku z decyzją o zakończeniu serialu "Sąsiedzi", w specjalnych odcinkach na koniec produkcji pojawią się Jason Donovan i Kylie Minogue. Ta wiadomość zelektryzowała fanów serialu. Parę można było zobaczyć w finałowym epizodzie.



Zdjęcie Jason Donovan w 2023 roku / Roberto Ricciuti / Getty Images